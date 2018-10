Trasa Gira 2019 odhalena. Přilákají tři časovky i Thomase a Dumoulina?

Giro začne časovkou na 8,2 kilometrů s kopcovitým dojezdem v Boloni. Další, 34,7 kilometru dlouhá časovka bude na programu v 9. etapě a opět vyvrcholí stoupáním, tentokrát do cíle v San Marinu. A aby toho nebylo málo, 15kilometrovou časovkou je i závěrečná etapa, tentokrát s cílem na starověkém amfiteátru ve Veroně.

Na trase 102. ročníku, který odstartuje 11. května a vyvrcholí 2. června, budou ovšem opět i některé z legendárních vrcholů, spjatých s historií tohoto závodu, jakými jsou Mortirolo či Gavia. Naopak zcela novým stoupáním bude alpský Col del Nivolet.

Celkem 3518 kilometrů čeká, včetně pěti vysokohorských etap.

Po sprinterském, klasikářském a časovkářském úvodu se ráz závodu od 13. etapy zásadně změní a Giro prověří cyklisty obří porcí hor.

Loni jako první Grand Tour všech dob startovalo mimo evropské území v Jeruzalému. Izrael za přiřknutí Grande Partenza a tří etap zaplatil pořádající společnosti RCS údajně 16 milionů eur.

Letos se start Gira odehraje na italském území, přičemž hranice země opustí závod v průběhu tří týdnů jen při krátké exkurzi do San Marina.

Poslední etapu měl původně opět uvidět Řím. Společnosti RCS podepsala čtyřletou smlouvu s italskou metropolí, podle které zde měl závod končit v letech 2018 až 2021. Jenže po loňských kontroverzích a oboustranné nespokojenosti s poslední, římskou, etapou nebude smlouva naplněna.

Potřetí v historii tak závod vyvrcholí na koloseu ve Veroně. V letech 1984 a 2010 zde vždy triumfoval v celkové klasifikaci italský cyklista. V příští sezoně se má o tentýž kousek pokusit Vincenzo Nibali, jenž se podle informací Gazzetty dello Sport po loňské absenci vrátí na Giro a pokusí se vybojovat třetí titul z růžového závodu.

Mapa Gira d'Italia 2019

Slavnostní prezentaci ročníku 2019 přímo v Miláně přihlíželi rovněž obhájce titulu Chris Froome nebo Elia Viviani, se sedmi výhrami letošní král sprinterů na podnicích Grand Tour.Které z hvězd budou nakonec v Boloni na startu, ukáží až nejbližší měsíce.

CO ČEKÁ NA TRASE Z BOLONI DO VERONY

První týden: Ostrý start do vrchu a z Boloni na jih

Z Boloni vyjíždělo celé Giro v minulosti pouze jednou, při ročníku 1994, kdy se v rámci úvodního dne uskutečnila nejprve dopolední klasická etapa a pak odpolední časovka.

Letos bude zahajovací časovka vrcholit dvoukilometrovým obtížným stoupáním na Santuario della Madonna di San Luca, známé ze závodu Giro dell’Emilia, které má průměrný sklon 9,7 procenta a na závěrečném kilometru až 16 procent!

Ve 2. etapě se peloton vydá z Boloně na jih do toskánského Funecchia, kde se očekává hromadný spurt. Třetí etapa povede z vesnice Vinci, rodiště Leonarda da Vinciho, až k Tyrhénskému moři do Ortobella, s dalším dojezdem pro sprintery. Ti se po klasikářské vložce v etapě do Frascati mají dostat ke slovu rovněž v rovinaté 5. etapě do Terracina.

Dva kopcovité dny následují.

Šesté dějství závodu přivede Giro 2019 na jeho nejjižnější bod v San Giovanni Rotondo v Apulii. Další den vyvrcholí etapa v L’Aquile - deset let poté, co město postihlo zničující zemětřesení, při němž přišlo o život 308 osob.

Osmá etapa do Pesara poskytne další šanci klasikářům nebo sprinterům. Ta devátá, 34kilometrová časovka z Riccione u Rimini do San Marina bude ve své druhé polovině takřka neustále stoupat až do cíle v 648 metrech.

„Dvě těžké časovky budou na programu v úvodních devíti dnech,“ zdůraznil při prezentaci Chris Froome. „To přispěje k rovnováze závodu.“

Prezentace podoby Gira d'Italia 2019 proběhla poslední říjnový den v Miláně.

Druhý týden: Vzpomínky na Coppiho a alpské testy

„Nejplacatější“ etapa závodu, takovou bude v úvodu druhého týdne další sprinterský den mezi Ravennou a Modenou.

Rovinatá bude i 11. etapa, která zavede peloton z Carpi na západ do Novi Ligure, někdejšího hlavního města italské cyklistiky, kde žily hvězdy Costante Girardengo a Fausto Coppi.

V příštím roce Itálie oslaví jubileum sta let od Coppiho narození a právě jemu má být věnován i nadcházející ročník Gira.

Rovněž ve 12. etapě připomenou Coppiho města, v nichž se bude startovat a finišovat. Jezdci vyrazí z Cunea do Pinerola, stejně jako při památné etapě v roce 1949, ve které před 70 lety „campionissimo“ doslova zničil soupeře.

Tehdy vedla trať zčásti po francouzském území a zavedla jezdce na vrcholy Maddalena, Vars, Izoard, Montginevro a Sestriere. Tentokrát však bude na trase 146kilometrové etapy pouze jedna vrchařská prémie 1. kategorie Montoso, navíc daleko před cílem.

Třináctá etapa vyvrcholí pod vrcholem majestátního Gran Paradiso, čnícího do výše 4061 metrů. Závěrečné stoupání na vrchol Ceresolo Reve k jezeru Serra, vrcholí ve 2247 metrech, má 30 serpentin a až 15procentní rampy.

Pak přijde čas první pětihvězdičkové etapy.

V Alpách má na pouhých 131 kilometrech pět horských prémií včetně průsmyku San Carlo a míří do lyžařského rezortu Courmayeur, pouhých 10 kilometrů od francouzských hranic.

Patnáctá, klasikářská etapa do lázeňského města Como je z příštího Gira s 237 kilometry nejdelší a částí tratě připomíná trasu závodu Kolem Lombardie, včetně pověstného stoupání Ghisallo.

Třetí týden: Mortirolo, Gavia i spousta dalších hor

Po druhém volném dni v Bergamu začne velké horské finále. Závod se vydá v 16. etapě, další pětihvězdičkové, z Ponte di Legna přes extrémně strmé Mortirolo a obávanou Gavii do Bormia.

To vše ovšem jen tehdy, pokud počasí dovolí. Na Gavii, kde se má v 2621 metrech nacházet střecha celého závodu, je vždy nevyzpytatelné.

Sedmnáctá etapa povede z Val di Sole do 1635 metrů a biatlonového střediska Anterselvy. Následovat bude sprinterská etapa do Santa Maria di Sala a další vrchařský test do San Martino di Castrozza, s dlouhým stoupáním do 1478 metrů, kde byl závod na návštěvě naposledy při ročníku 2009.

Poslední horská etapa dostala u organizátorů přívlastek kolosální. Vystartuje z Feltre a na 193 kilometrech zavede jezdce na Cima Campo, průsmyky Manghen a Rolle a na Croce d’Aune, se závěrečným 8,5 kilometrovým stoupáním se sklonem 7,8 procenta.

Plánovaný římský dojezd celého závodu narazil na vzájemné výtky, kterými se po minulém ročníku častovali muži z vedení RCS a starostka města Virginia Raggiová. Urbano Cairo, prezident RCS, tehdy napadl římské radní, že na krátkém jedenáctikilometrovém okruhu nebyli schopni zacelit řadu děr na vozovce.

Jezdci poté v průběhu poslední etapy minulého ročníku Gira ostře kritizovali, že okruh je nebezpečný. Proto byla z pohledu celkové klasifikace závěrečná etapa zneutralizována. Starostka se na protest proti takovému počinu nezúčastnila slavnostního ceremoniálu.

Letošní cíl v podobě 15kilometrové časovky do Verony, s jedním kratším stoupáním, bude výhodnější rovněž z hlediska logistiky. Odpadne tak předlouhý transfer ze severní do střední Itálie po předposlední etapě.

Kdo bude na startu: Nibali, Landa, Valverde a mnoho otazníků

Koho z cyklistických hvězd se veronský cíl a předchozí tři týdny na trase Gira budou týkat?

To je zatím zpráva o mnoha neznámých.

Obhájce titulu Chris Froome už dříve vyhlásil, že se chce v sezoně 2019 zaměřit na boj o pátý titul na Tour.

Šampion francouzského závodu Geraint Thomas sice uvedl, že by opět rád startoval na Tour, ale zároveň podobně jako vítěz Vuelty Simon Yates prohlásil, že na Giru má „nedokončenou práci“. Thomas tím narážel na předminulý ročník, kdy musel odstoupit kvůli zranění.

„Do konce roku dám vědět, kterou Grand Tour pojedu,“ řekl nyní.

Tým Sunweb dal najevo své zklamání z itineráře příští Tour, na jejímž programu bude jediná individuální časovka na 27 kilometrů. Proto může být pro lídra stáje a zároveň vicemistra světa v časovce Toma Dumoulina trať Gira velmi atraktivní. Také on si vyžádal čas na rozmyšlenou.

Italové se těší na návrat Vincenza Nibaliho, přestože jeho tým Bahrain Merida „Žralokův“ start ještě oficiálně nepotvrdil. Žádné zprávy dosud nepřišly o účasti Fabia Arua, jednoho z lídrů týmu Emirates.

Naopak stáj Movistar má údajně jasno, že jeho sestavu povede duo Mikel Landa - Alejandro Valverde. Landa, letos stíhaný zraněními, se chce v sezoně 2019 pokusit o dvojboj Giro - Tour.

Pravděpodobný je podle dosavadních indicií start jednoho z lídrů stáje Lotto NL-Jumbo, buď Stevena Kruijswijka nebo Primože Rogliče.

Rovněž Peter Sagan připustil, že by v roce 2019 mohl dát přednost Giru (nebo spíše části Gira) před závodem Kolem Kalifornie.

ZDENĚK ŠTYBAR NA GIRU. Premiéru si na italské Grand Tour odbyl letos.

Z českých cyklistů projevil už po skončení minulého ročníku zájem vrátit se na Giro Zdeněk Štybar. Na startu se může objevit i Josef Černý v dresu CCC (nástupce týmu BMC).

Pokud by Michal Schlegel získal smlouvu u některé italské druhodivizní stáje, s nimiž v posledních týdnech jednal, může doufat, že jeho nový tým obdrží pro závod divokou kartu. O tu usiluje také Israel Cycling Academy, jejíž barvy letos oblékal Daniel Turek.

Roman Kreuziger naopak vyhlásil, že kvůli jarním alergiím se chce napříště Giru vyhýbat. V příští sezoně počítá v dresu stáje Dimension Data se startem na Tour.