Potřetí v historii dojezd na Tourmaletu. Tour 2019 odtajnila svoji trať

Sto let poté, co byl v ročníku 1919 na Tour poprvé představen i žlutý dres pro vedoucího závodníka závodu, se cyklisté utkají na trati 106. ročníku.

Z belgické do francouzské metropole povede jejich cesta, v 21 etapách je prověří celkem 3460 kilometrů a majestátní dvoutisícové vrcholy.

Tři z etap vyvrcholí netradičně dojezdy ve výši nad 2000 metrů. Po pyrenejském Tourmaletu (2115 m), dojde v Alpách na Tignes (2113 m) v etapě, která povede i přes průsmyk Iseran (2770 m), načež závěrečný horský dojezd uvidí v předposlední den Val Thorens (2365 m).

Ale už v prvním ze tří alpských dnů se jezdci vydrápou i na průsmyky Vars (2109 m), Izoard (2360 m) a Galibier (2642 m), než obávaným sjezdem klesnou do cíle ve Valloire.

První tuhou vrchařskou zkouškou bude už v 6. etapě ve Vogézách stoupání na Planinu krásných dívek.

Na trati Tour budou celkem 2 časovky (týmová a individuální), 7 rovinatých etap, 5 zvlněných a 7 horských.

Profil cyklistické Tour de France v roce 2019

Tour 2019 etapa po etapě

Závod odstartuje z Bruselu, také na počest Eddyho Merckxe, který před 50 lety dosáhl na první ze svých pěti vítězství na Tour.

Belgické hlavní město a jeho okolí budou hostit zahajovací 192 kilometrů dlouhou etapu, na jejíž trase se sice objeví „zeď“ Muur van Geraardsbergen, proslavená z jarních klasik, ale jinak má jít o den pro sprintery.

Zato následná 28kilometrová týmová časovka od Královského paláce k bruselskému Atomiu může podstatně ovlivnit i celkovou klasifikaci.

Ovšem že úvod Tour obstará Brusel a její koncovku jako tradičně Paříž, se vědělo už v předstihu. Mlhou tajemství a spekulací bylo naopak až do dnešní slavnostní prezentace zahaleno, co se odehraje mezitím.

Z belgického Binche závod ve 3. etapě vyrazí na francouzské území v rovinaté etapě do Epernay v regionu Champagne. Pro sprintery a muže úniků bude určena i následná 4. etapa do Nancy.

První vrchařské testy přijdou v pohoří Vogézy, kam se peloton přesune v 5. etapě do Colmaru. V té šesté, vedoucí i přes Ballon d’Alsase, se vrátí na scénu stoupání na Planinu krásných dívek, kde v minulosti triumfovali Chris Froome, Vincenzo Nibali a Fabio Aru. Tentokrát bude cíl posunut ještě výše než obvykle, také za pomoci nezpevněných cest. Na tomto dodatečném kilometru má maximální stoupání dosahovat závratných 24 procent.

Organizátoři ze společnosti ASO přiznávají, že při jejich rozhodování sehrál roli i letošní úspěch prašných cest na průsmyk Finestre při Giru.

Zleva Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain během představování trasy Tour de France v roce 2019.

Z Vogéz zamíří Tour na jih do Chalon-sur-Saone, přičemž už v následující 8. etapě do St. Etienne čeká cyklisty opět převýšení 3750 metrů na kratších kopcích střední Francie.

O den později se ocitne ve svém rodišti velká francouzská naděje Romain Bardet z týmu AG2R. Tady se uskuteční dojezd kopcovité 9. etapy v den výročí Dobytí bastily - a po překonání průsmyku Béal.

Závod se potom nevydá do Alp, jak by logika jeho dosavadního pohybu napovídala, nýbrž zamíří napříč Francií do Pyrenejí. Teprve po deseti etapách dojde v Albi, netradičně v úterý, na první volný den.

Jedenáctou etapou s cílem v Toulouse se peloton přiblíží k pyrenejskému masivu, do nějž pak pronikne ve 12. etapě, kdy se přes vrcholy Peyresourde a Ancizan vydá do cíle v Bagneres de Bigorre.

Opět se dostane v itineráři i na město Pau, letos bude hostit 27kilometrovou individuální časovku se dvěma menšími kopci.

A pak to přijde.

Potřetí v historii a poprvé od roku 2010 (vzpomínáte na souboj Alberta Contadora s Andy Schleckem?) se uskuteční dojezd etapy na legendárním Tourmaletu, ve výšce 2115 metrů.

Stane se tak v pouhých 117 kilometrů dlouhé 14. etapě z Tarbes.

Britský cyklista Geraint Thomas přichází na tiskovou konferenci, kde byla představena trasa Tour de France v roce 2019.

Další horský den v Pyrenejích vyvrcholí v 15. etapě po přejezdu Port de Lers a Mur de Péguer premiérovým dojezdem na 16kilometrové stoupání Prat d’Albis u města Foix - v etapě se 4700 výškovými metry.

Po druhém dni volna v Nimes zůstanou jezdci v tomto městě i nadále, protože rovinatá 16. etapa tu bude mít start i cíl.

Lukrativní start 17. etapy se odehraje na Pont du Gard, odkud zamíří peloton do Gapu, brány Alp. V nich se uskuteční rozhodující tři etapy.

První z nich skončí po 207 kilometrech v lyžařském rezortu Valloire po průjezdu přes Vars, Izoard a Galibier. Poprvé od roku 2011 tak budou v jedné etapě tři vrcholy, přesahující 2000 metrů.

Druhý alpský den zavede jezdce v 19. etapě ze St. Jean de Mauriene přes tak často nevlídný průsmyk Iseran ve výši 2770 metrů do Val d’Isere a k cílovému stoupání do lyžařského rezortu Tignes.

Horský dojezd všeřešící 20. etapy, startující z Albertville, přivede v předposlední den závodu jezdce po 130 kilometrech do Val Thorens, ve 2365 metrech nejvýše položeného evropského lyžařského rezortu, jenž hostil v minulosti Tour pouze jednou, v roce 1994.

Závěrečné stoupání bude mít 33 kilometrů!

Na jeho konci bude znám šampion.

Co zbývá? Už jen přelet do Paříže, k tradičnímu finále na Champs-Elysées a korunovaci krále.