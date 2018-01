Olympiáda je pryč. Koukalová do Pchjongčchangu určitě neodletí

Ještě ve čtvrtek z biatlonového svazu znělo jasné: „Všechno se dozvíte v pondělí.“

„Dejme tomu nějakou štábní kulturu, budeme zároveň oznamovat i předběžnou nominaci na olympiádu a vyjádříme se i k účasti Gábiny na ní,“ řekl pro iDNES.cz šéf svazu Jiří Hamza.

„Moc mě to mrzí, olympiáda je vrcholem pro každého sportovce.“ Gabriela Koukalová

O den později je všechno jinak.

Už padlo definitivní razítko. Koukalová opravdu na hrách startovat nebude.

„Současný zdravotní stav jí nedovolí přípravu v plné zátěži. Potíže přetrvávají. Proto jsme se domluvili, že tuto sezonu vynechá. Rozhodnutí nebylo lehké,“ uvedl šéf svazu. „Probrali jsme společně s Gábinou a trenérem Rybářem všechny možnosti. Vzhledem k našim ambicím mě tato situace mrzí, ale zdraví je přednější. Gabriela nyní podstoupí léčbu u doktora Pavla Koláře a do této sezony už nezasáhne.“

Těžce nese rozhodnutí také šéftrenér českých biatlonistů Ondřej Rybář. „Mrzí mě to, ale v současném stavu není Gabča navzdory jejímu úsilí i snaze celého podpůrného týmu schopna závodit,“ řekl Rybář.

Třeba za čtyři roky

Za posledních pět let se 28letá biatlonistka stala českým sportovním fenoménem.

Ve Světovém poháru vyhrála 17 individuálních závodů, 38krát stála na stupních vítězů a kromě velkého křišťálového glóbu za celkové vítězství má doma i všechny malé za jednotlivé disciplíny.

Loni na světovém šampionátu získala kýžené zlato ze sprintu, po kterém si mohla říct: „Jsem mistryně světa.“

Tehdy se upnula ke své poslední sportovní výzvě, k jediné trofeji, která jí v tak bohaté sbírce chybí - k olympijskému zlatu.

V jihokorejském Pchjongčchangu měla od 9. do 25. února vrcholit její veleúspěšná kariéra. Osud tomu však chtěl jinak.

Naposledy se ve Světovém poháru ukázala loni 19. března, když doběhla druhá v hromadném závodu v Oslu a zajistila si tím i malý křišťálový glóbus za disciplínu.

V červnu se ještě v jabloneckém areálu Břízky stala mistryní republiky v biatlonu na horských kolech.

„Na soustředění v Letohradě a poté v Hnanicích jsme všichni dostali hodně do těla, ale jsem ráda, že se mi podařilo nějaké síly ušetřit. Trať byla hodně nebezpečná, mokrá, blátivá, docela jsem měla místy i strach. Všichni jsme celí, a to je, myslím, největší vítězství šampionátu,“ radovala se, když v týmu nedošlo k žádnému vážnému zranění.

Radovala se jen chvíli. Krátce poté se totiž ozvala bolest v lýtkových svalech, zapříčiněná přetížením achilovek.

Koukalová přestala trénovat naplno, z dávek postupně ubírala a doufala ve zlepšení. To ale nepřicházelo. Ona přesto na začátku sezony vyrazila do švédského Östersundu, věřila, že jí pomůže, když bude součástí týmu.

Ten experiment nevyšel.

„Ukázalo se, že potřebuje jiný režim, než je ten, který je časově limitovaný harmonogramem tréninků Světového poháru,“ přiznal Hamza.

Od té doby česká biatlonistka trénovala individuálně v rakouském Obertilliachu. Šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář přitom stále věřil: „Ještě zbývají skoro tři měsíce do olympiády.“

Pak ale zbývaly už jen dva a nyní jeden. Koukalová se upnula k polovině ledna, kdy se o jejím startu mělo definitivně rozhodnout.

Doufala, že v té době už bude opět součástí pelotonu Světového poháru, jenže to se nestalo. „Snažila jsem se udělat maximum pro to, abych se vrátila. Bohužel to na tréninku nešlo podle mých představ,“ uvedla v oficiální prohlášení na biatlon.cz

A tak přišlo definitivní rozhodnutí - Koukalová na hrách v Pchjongčchangu nebude. Neznamená to však konec kariéry úspěšné sportovkyně.

Sama už dříve prohlásila: „Kdybych chtěla jet na hry i za čtyři roky, ještě bych snad nebyla tak stará, ne?“

V Pekingu by jí bylo 32 let. A to pořád může být na sportovním vrcholu.