Změna techniky za zdravotní trable Koukalové nemůže, zní z českého týmu

Pokud shrneme odpovědi, které jsme od trenérů i od reprezentantů dostali, dospějeme k závěru:

1. Ano, přechod k jiné technice byl v posledních letech pro všechny nutný.

2. Ne, nemělo by jít o hlavní příčinu zdravotních potíží Koukalové.

Zároveň zde však hromadně zaznívalo: Názorová přestřelka na ose závodnice Koukalová – šéftrenér Rybář by situaci jen zhoršila.

A také: Mistryně světa teď potřebuje klid, ten jí prospěje.

Ondřej Rybář i svazový šéf Jiří Hamza se shodli, že experiment se švédským pobytem Koukalové u týmu nevyšel. „Ukázalo se, že potřebuje jiný režim, než je ten, který je časově limitovaný harmonogramem tréninků Světového poháru,“ poukázal Hamza.

Předseda českých biatlonistů ujišťuje, že pro zachování naděje na olympijský start Koukalové udělají maximum. „Proto jsme také přistoupili k variantě Obertilliach a individuálnímu tréninku.“

Definitivní rozhodnutí o cestě na hry má padnout v polovině ledna. „Pokud zazní Ano, určitě se nám všem uleví,“ řekl Hamza. „Pokud bude její účast pod olympijskými kruhy vyloučená, tak Gábina předčasně ukončí sezónu, a potom uděláme vše proto, aby se ze svých zdravotních problémů dostala a mohla se kvalitně připravit na sezónu následující.“

Šlesingr: Šlo o více faktorů

Čeští muži, s nimiž se v minulých letech v tréninkové skupině připravovala, v pátek v Hochfilzenu shodně prohlásili, že nepovažují změnu techniky za příčinu bolestí lýtek a achilovek u Koukalové.

Soutěž o ceny Tipujte nejlepší biatlonové střelce Kdo v české reprezentaci nejlépe střílí? Hrajte o biatlonové oblečení a části z olympijské kolekce. Tipujte ZDE

Ondřej Moravec: „Celý ten problém bych nerad komentoval. Ale nemyslím si, že ta změna způsobila potíže Gábiny.“

Michal Šlesingr: „Je neadekvátní shazovat vinu na tohle. Gábina má problémy s achilovkami hodně dlouho. Kdyby měla už tehdy pocit, že je na vině jiná technika, a ustoupila by od ní, tak by potíže musely odeznít. Podle mě však její problémy nezavinila změna techniky, ale více faktorů. Se spoustou věcí se potýkala. Dva roky bojovala i s hledáním motivace.“

Michal Krčmář: „Je nesmysl, že za to může technika. Ale když máte potíže, hledáte berličky, kterých byste se chytili. Chápu, že Gábina je z toho rozpačitá a hledá je také.“

Trenér žen Zdeněk Vítek se pousmál a prohodil: „Gábina už toho napovídala tolik...“ Ani on se nedomnívá, že na vině je změna techniky.

Reprezentanti upozorňují, že zachycení nových trendů běhu na lyžích se stalo bezpodmínečnou nutností, jinak by přestali být konkurenceschopní. „Za posledních pět let došlo v tomto směru k velkým změnám, stačí se podívat na staré obrázky z doby před pěti lety. My jsme měli v technice rezervy, proto jsme si přizvali na pomoc dokonce i norského poradce,“ upozornil Moravec.

Norové jsou machři na v současnosti nejefektivnější techniku lyžařského bruslení. V čem spočívá?

„Pro laika bych ji nazval soupaží s pomocí nohou,“ líčil Moravec. „Při odrazu se snažíte přenést váhu co možná nejvíc nad druhou lyži a lyži položit co nejvíc do směru – skoro rovně, když to jde. A do toho se odrážíte rukama v soupažném stylu.“

Krčmář ujistil, že se starou technikou by už nebylo možné pomýšlet na úspěchy: „Snažíme se na technice pracovat, koukáme kde, co a jak, jdeme s dobou. Není vůbec lehké měnit ji, ale pracujeme na tom a nespíme.“

Krčmář: Ať po sobě nestřílí

Moravec se o změnu běhu pokouší už šest let a zjišťuje: „Je to práce na strašně dlouho.“ Koukalová měnila techniku hlavně v posledních dvou sezonách. Během tohoto období získala dvě ze tří nejcennějších biatlonových trofejí: velký glóbus i titul mistryně světa.

Do trojkoruny jí zbýval jen olympijský primát.

„Pořád si s Gabčou píšeme,“ uvedla její kamarádka Veronika Zvařičová. „Je smutná, ale furt bojuje, je to zvíře.“

Krčmář i další se domnívají, že klid v ústraní Koukalové prospěje. Naopak tím nejhorším, co by se mohlo stát, by bylo vystupňování názorového nesouladu v týmu.

„Gábina něco poví a za půl roku ji to bude mrzet,“ řekl Krčmář. „Když je sportovec nespokojený, je impulzivní. Největší chybou by bylo, kdyby začali Gabča s Ondrou po sobě střílet přes média a házet na sebe věci, o kterých vědí, že to tak není.“

Klid hledá Koukalová 85 kilometrů od nich v Obertilliachu.

Ti ostatní se zatím v Hochfilzenu snaží zachovat si přízeň fanoušků.

„Mrzí mě, že mnozí fandové si myslí, že bez Gábiny je český biatlon o ničem,“ posteskl si Krčmář. „My jsme tu taky, i my bojujeme. Dostali jsme v Östersundu facky, ani tady to zatím nebyla žádná sláva. Ale možná je dobře, že jsme si sedli na zadek. Máme se od čeho odrazit a jedeme dál. Cílem je olympiáda.“