Spor o lýtka. Koukalová versus kouč Rybář o příčinách potíží

V pondělí opustila národní tým, s nímž předtím aspoň trénovala.

„Tréninky vůbec neprobíhaly tak, jak jsme si představovali. Nikam to nevedlo,“ vysvětloval šéftrenér Ondřej Rybář. „Nemělo smysl, aby byla dál s týmem.“

Stav bolavých lýtek se nelepší.

„Bolesti rozhodně má. Ale je obtížné odhadovat, do jaké míry bolest ovlivňuje i Gábininu psychiku,“ poukázal Rybář.

Gabriela Koukalová během tréninku střelby v Östersundu

Zároveň dochází i k názorovým rozporům s koučem.

Koukalová v úterním rozhovoru pro deník Sport uvedla, kde hledá příčinu současných potíží. Může jít o souhru mnoha faktorů. Uvědomuje si i svoji o slabší imunitu. Zároveň však podotkla:

„Myslím si, že mi k tomu problému výrazně dopomohla změna techniky jízdy na lyžích, o kterou jsem se v posledních dvou letech snažila na základě pokynů, které jsem dostala. Nebyla jsem přesvědčená, že je to dobře, protože se mi tato technika od začátku zdála velmi náročná na chodidla a lýtka, nevhodná pro závodnici s mou tělesnou konstitucí.“

Rybář se toto její vyjádření do médií dozvěděl až v Hochfilzenu, tedy po odjezdu biatlonistky od týmu.

„Jestli si tohle myslí, tak ať si to myslí,“ reagoval. „My si chceme jako celý tým uchovat vzpomínky na pěkné chvíle, které jsme s Gábinou prožili a ne abychom, jakmile nastanou nějaké problémy, začali jeden na druhého plivat.“

Rybář: Předtím neříkala, že ji technika limituje

Byl osobním trenérem Koukalové pět let od roku 2013, kdy k němu odešla od ženského týmu. Nemohla si jej vynachválit. Když na jaře 2014 hrozilo, že by mohl Rybář špičkový biatlon i českou reprezentaci opustit, aby se víc věnoval rodině, sama říkala: „Žádná náhrada za něj nemůže být tak dobrá. To je jako kdyby vám místo ferrari nabízeli felicii.“

Gabriela Koukalová během tréninku v Östersundu

Dlouho naprosto nic nenasvědčovalo, že by v něj pozbyla důvěru. Pochvalovala si v posledních dvou letech své zrychlení v běhu za pomoci nové techniky. „Vrcholový sport je o detailech,“ řekla na toto téma před rokem. Ale letos v září v rozhovoru pro MF DNES k nové technice podotkla: „Neustále jsem se dostávala do výkonu na prsty, čímž achillovku extrémně zatěžuju.“

Rybář odmítá tvrzení, že by tato změna způsobila její současné potíže. V předminulé zimě ovládla Světový pohár, letos v únoru zazářila na šampionátu v Hochfilzenu. „Tehdy tu měla výsledky, na které jsme byli všichni hrdi,“ vzpomínal nyní na místě činu. „Nikomu neříkala, že by ji technika jakkoliv limitovala, nebo že je špatná. Její problémy navíc potom propukly v červnu, tedy v době, kdy byla po jarní odpočinkové fázi a kdy jsme toho měli na kolečkových lyžích najeto jen minimálně.“

CHVÍLE ŠTĚSTÍ. Triumf ve sprintu na MS v Hochfilzenu.

Technika běhu na lyžích se v předchozích deseti letech vyvíjela a zásadně proměňovala. „Pokud by chtěl někdo jezdit tak jako před deseti lety, těžko by se dnes dostával někam dopředu,“ poukázal šéftrenér.

Z jeho hlasu bylo ve čtvrtek patrné zklamání, jak se náhle překotil pracovní vztah trenér - závodnice, který dlouho působil navenek až ideálně.

Soutěž o ceny Tipujte nejlepší biatlonové střelce Kdo v české reprezentaci nejlépe střílí? Hrajte o biatlonové oblečení a části z olympijské kolekce. Tipujte ZDE

„Nechci tohle řešit přes média,“ hledal slova, zatímco šest českých reprezentantek začínalo svůj trénink. „Nebudu na toto téma s Gábinou bojovat. Pouze pokud by se mě to výrazně dotýkalo a někdo se v tom začal babrat, mám spoustu argumentů. Ale nechci je tahat. Procházíte lehkými a těžkými obdobími, ale neměli byste se hrabat v minulosti.“

Jaká bude naopak budoucnost?

Podle všech indicií jsou šance na rychlé zlepšení zdravotního stavu Gabriely Koukalové a její start v Koreji malé. Přesto po dlouhé diskusi s předsedou svazu Jiřím Hamzou zahájila nyní akci, kterou můžeme nazvat Poslední pokus.

Dva týdny zkusí trénovat sama v rakouském Obertillachu, pak další týden buď v Anterselvě nebo v Hochfilzenu.

„Nedělám si velké naděje, že by došlo k nějakým zásadním změnám,“ přiznal Rybář. „Ale je to i o psychické pohodě. Čas, kdy bude sama, jí může pomoci. Některé věci si může v hlavě urovnat.“

Do Koreje jen na štafetu?

Od svého kouče nedostala detailní tréninkový plán pro Obertillach. „Bude to o Gábině individuální přípravě, o jejích pocitech. Na přelomu roku pak budeme moudřejší.“

Existují mnohé varianty. Dokonce i taková, že by v případě zlepšení zdravotního stavu poprvé v sezoně závodila až v Pchjongčchangu a jen ve štafetě, která je přece jen kratší.

Nebo skutečně nevyběhne v sezoně do žádného závodu.

Gabriela Koukalová při poradě s šéftrenérem Ondřejem Rybářem

Pro český biatlon odvedla během jeho pětiletého boomu obrovskou práci. Čtyři roky směřovala k vyvrcholení své kariéry na těchto hrách. Po minulé sezoně tam měla skvěle našlápnuto, byla plná energie i plánů. Vědomí, že najednou o velký olympijský sen přichází, musí na její psychiku těžce doléhat.

Až skončí období vleklých pochybnosti o startu-nestartu Gabriely Koukalové v Koreji, mohlo by to současnou zvláštní atmosféru paradoxně i pročistit.

Rozhovor s prezidentem Českého svazu biatlonu, Jiřím Hamzou (23.11. 2017):