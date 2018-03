Zaskočit dánského favorita. Házenkářky zabojují o mistrovství Evropy

Zápas mezi českými házenkářkami a Dánskem začne v Plzni ve středu v 17 hodin v přímém přenosu ČT sport.

České reprezentantky jsou po dvou podzimních zápasech šestidílné evropské kvalifikace na postupovém druhém místě a proti dánskému lídrovi čtyřčlenné skupiny se pokusí o zisk nečekaných bodů, které by je velmi přiblížily účasti na závěrečném turnaji. V sobotu je v Aarhusu na programu odveta, kvalifikaci pak reprezentantky zakončí na přelomu května a června duely na Islandu a doma se Slovinskem.

Dánky vedou skupinu s plným bodovým ziskem, český celek ztrácí po úvodní výhře nad Islandem a následné remíze ve Slovinsku bod. Třetí Slovinky jsou o další dva body zpět a poslední je Island s nulou na kontě. Na evropský šampionát v příštím roce do Francie postoupí z každé čtyřčlenné skupiny dva týmy, které doplní nejlepší celek z třetích míst.

„Pokud by se nám podařilo jeden ze zápasů s Dánskem vyhrát, zvýšila by se nám při dobré konstelaci dalších výsledků a po důležité remíze ve Slovinsku šance kvalifikovat se na Euro. Uděláme vše pro to, abychom některý z těchto zápasů uhráli,“ řekl pro svazový web trenér Jan Bašný.

Český tým chce navázat na prosincové výkony ze světového šampionátu, kde obsadil historické osmé místo, zatímco Dánky skončily šesté. Seveřanky jsou trojnásobnými olympijskými vítězkami, mistryněmi světa i Evropy, od roku 2013 ale na žádné akci medaili nezískaly.

Na posledním Euru byly čtvrté a na stejném turnaji v posledním vzájemném duelu porazily český tým 33:29 až po obratu v druhé půli.

Česká nominace České házenkářky se musí obejít bez kanonýrky Markéty Jeřábkové, která je po operaci kolena. Vrací se naopak další z tahounů Jana Knedlíková z Györu a oproti světovému šampionátu se do nominace dostaly také Jana Šustková, Michaela Kolářová a Michaela Konečná.

„Dánsko je favorit naší skupiny, bylo vylosováno z prvního koše, ale na druhou stranu na MS Dánky vypadly ve čtvrtfinále tak jako my. Vyřadily je Švédky, se kterými jsme hráli stejný zápas. Máme z Dánska velký respekt, ale stejně tak budou mít dánští trenéři respekt z nás,“ podotkl Bašný.

K úspěchu se podle něj musí sejít více faktorů. „Myslím, že nejsme úplně bez šancí. Mám představu, jak můžeme Dánky přehrát, pokud se všechno sejde. Minimálně v jednom zápase bychom je mohli potrápit a třeba ho i vyhrát. Myslím, že je to v našich silách,“ prohlásil Bašný.

„Dánky mají velmi nepříjemnou obranu a k tomu jednu z nejlepších brankářek světa. Musí se nám dařit vyhrávat souboje brankářka - hráčka a také kolektivně přehrávat jejich obranu. Individuálně to nepůjde.“