V nominace házenkářek chybí Jeřábková, zato Knedlíková je zpátky

Brankářky: Petra Kudláčková (Slavia Praha), Dominika Müllnerová (Most), Lucie Satrapová (Kristianstad/Švéd.)

Pivotky: Petra Adámková (Göppingen/Něm.), Alena Šetelíková (Slavia Praha), Michaela Konečná (Poruba)

Křídla: Jana Knedlíková (Györ/Maď.), Dominika Zachová (Most), Veronika Malá (Issy Paris Hand/Fr.), Kristýna Salčáková (Achneheim Truchtersheim/Fr.)

Spojky: Veronika Galušková (Slavia Praha), Michaela Hrbková (Göppingen/Něm.), Helena Ryšánková (Dijon Bourgogne/Fr.), Kamila Kordovská (Blomberg-Lippe/Něm.), Iveta Luzumová (Thüringer HC/Něm.), Šárka Marčíková (Štětín/Pol.), Petra Maňáková (Most), Michaela Kolářová (Zlín), Jana Šustková (Veselí n. M.).