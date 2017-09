Házenkářky vstoupily do evropské kvalifikace výhrou nad Islandem

Reprezentantky začaly ve Zlíně proti outsiderovi nervózně, ale během zápasu se zlepšily a v závěru v klidu dokráčely k očekávané výhře.

V druhém utkání skupiny se reprezentantky představí v neděli ve Slovinsku, zbylým soupeřem je favorizované Dánsko. Na závěrečný turnaj do Francie postoupí z každé skupiny první dva týmy, které doplní nejlepší celek z třetích míst.

České hráčky usilují o třetí účast na velké akci po sobě. Na loňském evropském šampionátu obsadil tým trenéra Jana Bašného desáté místo a postoupil i na nadcházející prosincové mistrovství světa.

„Úplně ideální to nebylo. Byli jsme trošku překvapeni, nepočítali jsme s tím, že Islanďanky budou hrát vysunutou obranu. To se projevilo hlavně na začátku zápasu, kdy jsme udělali hodně technických chyb. Jinak výkon nebyl špatný. Dobrý vstup do kvalifikace, výhra, která nás ale stále hodně sil. Soupeř bude hodně nebezpečný hlavně doma,“ řekl v České televizi Bašný.

Český tým proti papírově nejslabšímu soupeři skupiny v úvodu prohrával 1:2, ale od té doby Islanďanky už ani jednou nepustil do vedení. Výkon domácího celku byl ovšem většinu první půle rozpačitý a nervózní a tak favorit dlouho nemohl odskočit na víc než na rozdíl dvou branek.

Seveřanky zlobily český tým tvrdou hrou a v útoku těžily z přihrávek na pivota. Bašného celek získal výraznější vedení až těsně před přestávkou, když nejprve do prázdné branky skórovala Luzumová a následně se poprvé v reprezentaci díky dalekonosnému pokusu přes celé hřiště trefila gólmanka Satrapová. Reprezentantky tak šly v poločase do šaten s náskokem 15:11.

„Moc jsem u toho nepřemýšlela. Viděla jsem, že byla špatná přihrávka do pivota. Vzala jsem míč, koukla dopředu, viděla prázdnou branku, tak jsem to zkusila,“ řekla Satrapová.

Islanďanky držely s favoritkami krok ještě polovinu druhého dějství, během níž jednou snížily na rozdíl tří tref. Luzumová ale v 46. minutě poprvé v utkání poslala český celek do pětibrankového vedení a další dva góly za sebou znamenaly už náskok 24:17.

V 52. minutě si jedna z rumunských rozhodčích poranila ruku a zápas dořídila pouze její kolegyně. Hladký průběh závěrečných minut to ale nijak nezměnilo a domácí tým v klidu dokráčel k očekávané výhře, kterou navázal na postup přes Island z roku 2013 v play-off o světový šampionát. Diváky ve Zlíně pak ještě zvedla ze sedadel náhradní brankářka Kudláčková, když chytila sedmičku a vzápětí i dvě dorážky po sobě.

„V prvním poločase tam bylo hodně technických chyb, hráčky si vybíraly špatné řešení těch situací. Trochu jsme si to vysvětlili v poločase a bylo to už potom lepší,“ dodal Bašný.