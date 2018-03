3. DEN HMS: Maslák běží o zlatý hattrick, Staněk slaví bronz

Muži:

Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 22,31, 2. Storl (Něm.) 21,44, 3. Staněk (ČR) 21,44.

Sedmiboj (po šesté disciplíně): 1. Mayer (Fr.) 5471 bodů (60 m: 6,85 - dálka: 755 - koule: 15,67 - výška: 202 - 60 m př.: 7,83 - tyč: 500), 2. Warner (Kan.) 5437 (6,74 - 739 - 14,90 - 202 - 7,67 - 490), 3. Kazmirek (Něm.) 5388 (7,15 - 768 - 14,55 - 205 - 7,95 - 520), ...9. Doležal (ČR) 4988 (7,04 - 704 - 14,82 - 196 - 8,20 - 470).

Ženy

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 14,63, 2. Williamsová (Jam.) 14,48, 3. Peleteirová (Šp.) 14,40.

Rozběhy:

Muži

60 m: 1. Baker (USA) 6,57, ...20. Záleský 6,74 - postoupil do semifinále, Stromšík (oba ČR) nedokončil.

1 500 m: 1. Igidír (Mar.) 3:40,13, ...10. Holuša (ČR) 3:45,84 - nepostoupil do finále.

4x400 m: 1. USA 3:04,00, ...6. ČR (Desenský, Müller, Šnejdr, Šorm) 3:06,40 - postoupili do finále.

Ženy

800 m: 1. Niyonsabaová (Bur.) 2:00,99.

4x400 m: 1. USA 3:30,54, ...7. ČR (Hofmanová, Pírková, Petržilková, Vondrová) 3:34,90 - vyřazeny.