Nejcennější medaile, řekl koulař Staněk. Vzdor zdravotním lapáliím

Birminghamskou arenou se z tribuny rozléhalo: „Pojď, Bejčku!“ Drobné ostrůvky českých fanoušků i samotní reprezentační kolegové mocně hnali Tomáše Staňka k tolik vytoužené medaili. Povedlo se, 26letý silák vrhl kouli do vzdálenosti 21,44 metru. Vzápětí už nemělo cenu hlídat emoce.



„Určitě je to moje nejcennější medaile,“ prohodil. Loni na halovém ME v Bělehradu skončil Staněk druhý, o několik měsíců později na mistrovství světa v Londýně čtvrtý. „Kdyby to dnes nevyšlo a skončil bych znovu na bramboře, už bych do Anglie nikdy nejel,“ vtipkoval.

Ale vše nakonec v sobotu po poledni vyšlo. A to i přesto, že Staňka sužovaly problémy se zády i nachlazení. Jen zdánlivě se přibližoval nejlepší formě. „Opravdu se nevymlouvám, že jsem na velké akci hodil „málo“. Z Čechů jsem vrhl historicky nejdál, a ještě se zdravotními komplikacemi,“ přidal.



Kromě lapálií se zdravím si může Staněk považovat ještě jeden fakt. Koulařské finále v Birminghamu bylo pod střechou historicky tím nejkvalitnějším. Hned sedm borců překonalo hranici 21 metrů. Rekordem šampionátu 22,31 metru se blýskl Novozélanďan Walsh. „Fanoušci byli skvělí. Vyhecovali mě v posledním pokusu ke skvělému výkonu,“ řekl obhájce titulu.



„Jsem rád, že jsem dokázal v tak silné konkurenci vystoupat mezi tři nejlepší,“ přidal Staněk, jenž pokračuje v ostře nastoleném tempu.



Před dvěma lety vlétl mezi koulařskou elitu. Obstál na šampionátu v Srbsku i později v Londýně. Sbírku předních příček nyní rozšířil o první světovou medaili. „Vyhovují mi rychlé kruhy, které jsou právě v hale,“ řekl.



Jenže ani pod širým nebem není bez šance. Ač se ve zbytku sezony nevynechá důležité závody, zrak upíná především na berlínský evropský šampionát. „Je potřeba závodit a otloukat se,“ přidává.



V minulosti měl Staněk problém s psychikou. Často končil na vrcholných akcích v kvalifikacích. Jenže postupem času dozrál. „Teď už se velkých jmen nebojím,“ prohlásil. „Kdyby jo, tak dnes nemám medaili.“