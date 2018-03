Maslák v roli supermana ve finále. Mám zase ty nejvyšší ambice, řekl

„Mám nejvyšší ambice. Bylo by super, kdybych znovu získal zlato,“ pochvaloval si po postupu do sobotního finále Maslák.



Přitom ještě dopoledne neoplýval přílišným optimismem.

Úvodní běh protaktizoval, sebíhal až na čtvrté pozici, postupně se musel prokousávat na druhé místo zaručující přímý postup do večerního semifinále. Tolik sil vzalo první představení na modrém povrchu v Birminghamu.

Ale halový král posledních pěti let výtečně zregeneroval, připravil se i lépe takticky. Ze čtvrté dráhy v semifinále nabíhal do druhého okruhu na první příčce, pohlídal si i kritické zatáčky, kde rozhodčí za přešlap diskvalifikovali už v rozběhu největšího favorita Grenaďana Taplina. V cílové rovince poté Maslák vystrčil pravou ruku směrem do cíle.

V roli Supermana dolétl až do finále.

Kde jste se inspiroval?

U Poláků. Vzpomněl jsem si, že oni takhle strkají ruku do finiše, ale málem se mi to nevyšlo.

Proč?

Byl jsem v moc velkém předklonu. Skoro jsem to neustál a šel na hubu.

Ale nakonec to vyšlo, časem 46,32 sekundy postupujete do finále. Už přemýšlíte o případné medaili?

Samozřejmě mám tu ty nejvyšší ambice. Bylo by super, kdybych znovu získal zlato. Ale zatím se letos necítím tak dobře, jako třeba před dvěma lety. Uvidíme.

Ale se semifinálovým výkonem musíte být spokojený, že?

Rozhodně jsem spokojený po taktické stránce. Zvládl jsem to lépe než v rozběhu. Čas mě už tolik nepotěšil, není příliš kvalitní.

Co si z pátečního představení vezmete do finále?

Zítra to bude nový závod. Počkám na dráhu, kterou dostanu a podle toho se s trenérem domluvíme na taktice.

Probudil se ve vás už závodník, jenž v posledních pěti letech vládl halovým závodům?

Zatím to podle času moc nevypadá. Ráno jsem se cítil lépe než večer. Vzalo mi to opravdu hodně sil. Ale věřím, že se to nyní nějak prošťouchlo a bude vyjde mi to ve finále.