2. DEN HMS: Masláka čeká semifinále čtvrtky, Jušku finále dálky

Halové mistrovství světa v atletice Birmingham Muži:

Sedmiboj (po třetí disciplíně): 1. Mayer (Fr.) 2714 bodů (60 m: 6,85 - dálka: 755 - koule: 15,67), 2. Warner (Kan.) 2669 (6,74 - 739 - 14,90), 3. Kazmirek (Něm.) 2572 (7,15 - 768 - 14,55), ...9. Doležal (ČR) 2470 (7,04 - 704 - 14,82).

Ženy:

Pětiboj (po třetí disciplíně): 1. Rodríguezová (Kuba) 2886 (60 m př.: 8,57 - výška: 188 - koule: 14,15), 2. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 2873 (8,36 - 191 - 12,68), 3. Dadicová (Rak.) 2872 (8,32 - 182 - 14,27), ...6. Klučinová 2832 (8,65 - 182 - 14,76), 12. Cachová (obě ČR) 2612 (8,20 - 170 - 12,18).

Rozběhy:

Muži:

400 m: 1. Janežič (Slovin.) 46,45, ...6. Maslák 46,80, 14. Šorm (oba ČR) 46,99 - oba postoupili do semifinále. Ženy:

60 m: 1. Zahuová (Fr.) 7,11, ...21. Seidlová (ČR) 7,30 - postoupila do semifinále.

400 m: 1. Okolová (USA) 51,54, ...16. Vondrová (ČR) 53,05 - postoupila do semifinále.