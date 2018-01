Berdych v Melbourne hladce postoupil do čtvrtfinále, chystá se české derby

Po loňské protrápené sezoně, kdy Tomáše Berdycha sužovaly problémy se zády, je český tenista zpět ve skvělé formě. V Melbourne ještě před startem úvodního grandslamu sezony ovládl exhibici a i v hlavní soutěži Australian Open válí.



Berdych vs. Fognini Osmifinálové utkání jsme sledovali podrobně.

V minulosti dokráčel na rychlých modrých dvorcích v Austrálii do semifinále. Nyní se této metě může Berdych výrazně přiblížit - ve 4. kole vyzval italského tenistu Fabia Fogniniho. Zatímco Berdych je do turnaje nasazený jako 19., Ital 25. I proto byl Čech mírným favoritem.

Herní pohodu z jasné výhry v předchozím kole nad Del Potrem si Berdych přenesl i do úvodního setu osmifinále s Fogninim. Hned při prvním servisu italského hráče se dostal ke třem brejkbolům a ten poslední mu soupeř nakonec daroval dvojchybou. Sám pak odvrátil dvě hrozby a v souboji dvou třicátníků odskočil už na 4:1.

Pak si Fognini, který měl v nohou předchozí pětisetový zápas s Francouzem Bennetauem, vyžádal pauzu na ošetření kotníku, koncentrovaný Berdych ale tvrdým servisem využil hned první setbol. Úvodní sadu, v níž si pomohl i pěti esy, ovládl český tenista jasně 6:1.

Fognini přišel o svůj servis znovu hned v úvodu druhého setu, pak však poprvé na podání neuspěl ani Berdych. I přesto měl český hráč v závěru znovu navrch. Druhý brejk už nepustil, při svém podání si díky přesným bekhendovým úderům připravil další setbolovou pozici a znovu přesným obouručným bekhendem uzavřel i druhý set ve svůj prospěch 6:4.



I ve třetím setu Berdych potvrdil, že letošní Melbourne mu zatím výborně sedí. Nezbrzdila ho ani druhá ztráta vlastního servisu, hned vzápětí získal svůj náskok zpět, dvěma esy z v poslední hře zaokrouhlil jejich počet na kulatých deset a po výhře 6:1, 6:4, 6:4 je na Australian Open už posedmé ve čtvrtfinále.

„Je to můj oblíbený dvorec a jsem rád, že se to i dnes potvrdilo. Fognini je nepříjemný soupeř, proti němu musíte být ve střehu až do posledního míčku, o to více mě těší, že jsem to zvládl ve třech setech.“ pochvaloval si Tomáš Berdych svůj dnešní výkon v pozápasovém rozhovoru ještě na dvorci.

„I teplotní podmínky byly dobré, v prvních dvou kolech nás trochu trápila vedra, dnes to bylo příjemné a opravdu si tu letos zatím užívám každé kolo. A necháme se překvapit, na koho narazím v tom dalším...“ rozesmál diváky Berdych v narážce na jasného favorita Federera, který se dnes utká s Maďarem Fuscovicsem.



Plíškovou čeká další derby

Jedno české derby už zvládla. Karolína Plíšková ve třetím kole narazila na krajanku - Lucii Šafářovou přetlačila v těžké bitvě 7:6 (8:6) a 7:5. Nyní před turnajovou šestkou stojí další výzva - dvacátá nasazená Barbora Strýcová.

Plíšková vs. Strýcová České derby v osmifinále Australian Open sledujeme podrobně.

Kromě národní příslušnosti je osmifinálový duel obou Češek specifický nedávnou minulostí. Kolem loňské trenérské rošády u obou hráček totiž nevládl zrovna klid. Dlouhánku Karolínu Plíškovou trénuje Strýcové exkouč Tomáš Krupa, zatímco drobnou bojovnici vede David Kotyza.

„Jo, máme čistý stůl. Jsme dost velké profesionálky, už je to za námi,“ shodují se obě tenistky.



Jejich duel uzavře večerní program v aréně Rod Lavera.

V akci se rovněž během osmého hrací dne představí Novak Djokovič, světová jednička Simona Halepová či Roger Federer.

Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry je další Češka. Andrea Sestini Hlaváčková po boku nové parťačky Čchan Jüng-žan v pikantním duelu třetího kola vyhrála 6:3, 6:2 nad druhou z tchajwanských sester Čchan Chao-čching, která se dala dohromady se Slovinkou Katarinou Srebotnikovou.