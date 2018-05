Berdych: Cítím pohodu jako ve Wimbledonu. S Rogerem musím jít na hranu

Jeho protivník se vztekal, házel raketou, občas výměnu skoro odchodil. Fabio Fognini zkoušel ledaco, aby Berdycha ve 4. kole v Melbourne rozhodil, avšak neuspěl.

„Velkou součástí strategie bylo, aby neměl moc času a nemohl diktovat hru. Aby byl pořád pod tlakem a musel se bránit,“ těšila Berdycha jasná výhra 6:1, 6:4, 6:4. Soupeř pro čtvrtfinále ještě nebyl zřejmý, přesto jen málokdo pochyboval, že to nebude hrající legenda Roger Federer, který v aréně Roda Lavera přehrával Maďara Fucsovicse.

Federer, toť překážka zvící mrakodrapu. Český čahoun ale zatím po výkonech v Austrálii nemá důvod si nevěřit.

S prvními čtyřmi duely musíte být spokojený, ne?

Hodně si to užívám. Jsem rád, že jsem zase fit a konečně zdravý. Můžu hrát tenis bez jakýchkoli omezení.

Cítíte, že je ve vaší hře aktuálně dost zbraní?

Jo, na těchto věcech jsme pracovali. Po 25 letech už člověk tenis umí dost dobře; když někdo přijde, asi vám neřekne žádné velké zázraky. Je to o každodenní práci, abyste měli sílu a chuť do toho šlápnout. Pokud jste fit, zdravý a připravený, může to takhle vypadat.

Jak složitý byl duel se svérázem Fogninim?

Určitě těžký. Byla to kombinace fyzické i psychické zátěže: musíte být soustředěný na každý balon, na každý bod, protože on hodně míčů dokáže ubránit, vyběhat. Určitě to byl atypičtější zápas než minule s del Potrem, ale měl jsem relativně dost šancí. Věděl jsem, že tam jsou a snažil jsem se je využít.

Řekl byste, že jste v nejlepším rozmaru od loňského semifinále ve Wimbledonu?

Nerad srovnávám, ale je to hodně podobné ve spoustě věcí. Nejdůležitější je to, že mám na dvorci herní pohodu. A vím, co si můžu dovolit.

Nejspíš potřetí za sebou v Melbourne narazíte na Federera, který vás vyřadil i v All England Clubu. V posledních vzájemných duelech nikdy neměl svůj horší den, že?

Možná se na to dá podívat i z pohledu, že už by taky někdy mohl přijít (úsměv). Já ale nejsem úplně dobrý statistik, tohle do tenisu tolik nepatří. Uvidíme, třeba to může nějak hrát roli, ale nebudu na to nijak spoléhat. Budu se snažit opřít hlavně o svoji hru a pohodu, kterou tu mám.

Otázka za milion: jak na Federera?

Musíte mít v hlavě, že jdete hrát s někým, kdo to setsakra umí, tím pádem ze sebe musíte vymáčknout maximum. Pokud to ze sebe dostanete, je to jediná cesta, jak jít dál.