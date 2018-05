Hnusné na sebe nebudeme. Jak kapitán Pála usmiřoval „výměnu manželů“

„S její hrou a naší společnou minulostí to bude drastické,“ očekávala Karolína Plíšková před pondělním derby s Barborou Strýcovou.

Tu nyní vede David Kotyza, k Plíškové zamířil Tomáš Krupa. Vzhledem k tomu, jak velký čas při tenisovém kočování tráví kouči se svými svěřenkyněmi, je spojení „výměna manželů“ celkem oprávněnou nadsázkou.

Bude to řež, ale podle obou hlavně kvůli tomu, co je ve hře tenisově: kvůli postupu, bodům, penězům.

„Nebudu cítit žádný hněv. Nebudeme na sebe hnusné,“ povídala Strýcová; v šatně se podle ní normálně pozdraví.

I proto, že si spoluhráčky z Fed Cupu „otcovsky“ povolal kapitán národního družstva Petr Pála.

„Donutil nás. Ve třech jsme si sedli, řekli jsme si, co komu vadí, co bylo nebylo. Každý si asi myslí své a snad se to časem uklidní. Ale stůl je čistý,“ uvedla Plíšková, což sedí i podle druhé strany: „Jsme dost velké profesionálky. Už je to za námi.“

Plíšková vs. Strýcová České derby v osmifinále Australian Open v on-line reportáži

Trenéři v tomto případě těžko přijdou s nějakým báječným fíglem jen proto, že druhou nedávno koučovali. „Já znám Báru hodně dobře i bez Tomáše. Nemá mě co překvapit,“ tvrdí favoritka Plíšková. Motivace natřít to mužům na tribuně prý neexistuje.

To, zda tma z jejich niter definitivně vyprchala, však nejlépe rozsoudí až střet pod noční oblohou.