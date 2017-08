V Račicích startuje MS kanoistů. České hvězdy jsou hladové po medailích

Jako první budou o medaile soupeřit handicapovaní kanoisté. „Všude se musely udělat bezbariérové přístupy, hlavně nájezdy k vodě, což není úplně jednoduché. Museli jsme sehnat speciální auta, která je dokážou odvézt, a také ubytování. Nikde není 100 lůžek, která jsou bezbariérová. Naštěstí už máme z jednoho Světového poháru parazávodů zkušenost, takže se to podařilo vymyslet,“ uvedl pro ČTK Michal Kurfirst, ředitel Labe arény.

Závodí se už od devíti ráno, první ze tří finálových bitev vypukne v 15.30. Od čtvrtka se přidají zdraví kanoisté, do pátku jsou na programu rozjížďky a semifinále. Po oba víkendové dny bude burácet nejspíš vyprodaná tribuna při dopoledních finálových blocích.

Česká nominace obsahuje 33 jmen, hlavními medailovými adepty jsou kajakář Josef Dostál a kanoista Martin Fuksa. „Doufám, že jsem na takové úrovni, že bych měl přemýšlet jen o medailích. Rád bych získal dvě. Vím, že na to mám,“ nebojí se Fuksa. Ani obr Dostál: „Jen medaile by mě neuspokojily. Rád bych vyhrál na obou tratích. Jsou to skromné cíle vysokého člověka.“

Vrcholy šampionátu Sobota 26. srpna:

11:01 Finále C1 1000 metrů (Fuksa)

11:08 Finále K1 1000 metrů (Dostál) Neděle 27. srpna:

10:02 Finále K4 500 metrů

11:27 Finále K1 500 metrů (Dostál)

11:33 Finále C1 500 metrů (Fuksa)

Dostál i Fuksa z Milána 2015 obhajují stříbro na kilometru, bronz na stejné trati získal čtyřkajak. Nyní má způlky jinou posádku, pojede na poloviční distanci, ale medailové choutky ho neopouštějí. „Už jsme doma všichni závodili před dvěma lety na mistrovství Evropy, to může být naše výhoda,“ spoléhá se Radek Šlouf, no váček ve čtyřkajaku. „Bude tady hrozně lidí, budou fandit, abychom něco předvedli. Což bude plus, a ne že by nás to svazovalo.“

Lístky přes internet jsou levnější, koupit se dají jednodenní i balíčky; víkendový stojí 500 korun.

