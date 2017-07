Čtyřkajak pro Račice možná změní loď. Já jsem na starší, vtipkuje nováček

A teď na soustředění v italském Gavirate bude se svými parťáky Jakubem Špicarem, Danielem Havlem a Janem Štěrbou testovat dvě nová plavidla, každé bratru za zhruba čtvrt milionu korun.

„Přitom není vyloučené, že pojedeme na starém typu. Máme ho odzkoušený a zlé to není. Když z ostatních lodí nebude hned první pocit dobrý, není potřeba změna,“ tvrdí Šlouf.

Letitý čtyřkajak Vanquish 1 už toho zažil! Kromě olympijských medailí i řadu karambolů.

„Několikrát na loď zaútočil Libor Dvořák, trenér úspěšné C2,“ líčí nezkušenější z posádky, zadák Jan Štěrba. „Jednou nedobrzdil auto a loď z vleku letěla dopředu a propíchla sklo transitu. Pak se nás snažil přejet na katamaránu, a taky to přežila. Potom na ní spadlo ještě pár lodí z vleku, které se uvolnily. Dostala několik zářezů po sobě a vyhodnotili jsme, že ji pošleme do důchodu.“

Ještě na nedávném mistrovství Evropy posloužila ke dvěma čtvrtým místům a ke světovém rekordu na pětistovce v rozjížďce. Jenže zub času ohlodal její vlastnosti. „Kluci ji mají šest sedm let, a i když byla v nejvyšší kvalitě, změkla,“ prozradil Šlouf, mistr světa na deblu do 23 let.

Protože čtyřkajak změnil distanci z nyní již neolympijského kilometru na nově olympijskou pětistovku, šikl by se mu i raketovější závodní „stroj“. Což by mohla splňovat Nelo Cinco, loňská novinka. „Má jiný tvar, už na pohled je pevnější, tvrdší.

Při rychlé jízdě, která na půlkilometru je, by to mohlo eliminovat naše pohyby v lodi, když je nemáme úplně srovnané. A měla by i rychleji vypálit na startu, neměla by se jí tolik zvedat špička jako klasickému kajaku,“ srovnává Daniel Havel, stejně jako Štěrba dvojnásobný bronzový olympijský medailista.

V úvahu přichází i Vanquish 3. „Teď jsme váhově lehčí,“ zmínil Štěrba odchod hvězdy Josefa Dostála, což je chlap jako hora. „A ta trojka je subtilnější, mohla by nám vyhovovat. V Americe na soustředění jsme na ní jezdili, chceme si jí i v Itálii odzkoušet. Nikdo z nás nemá sto kilo. Tedy v sezoně,“ řehtal se Štěrba.

Bez metráčků zaútočí čtyřkajak od 23. do 27. srpna v Račicích na světovou medaili. S mladší, nebo starší lodí?