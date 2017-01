Obhájce Djokovič vypadl nečekaně brzo. Šafářová hraje se Serenou W.

Djokovičův marný boj odložil start hlavního taháku čtvrtečního dne. Lucie Šafářová se utká se Serenou Williamsovou, česká hráčka se pokusí v repríze finále Roland Garros 2015 zaskočit americkou hvězdu.

Šok v Melbourne. Djokoviče vyřadil hráč ze druhé stovky

Australský grandslam zažívá vskutku málo vídaný úkaz, velkou vzácnost. Srb Djokovič skončil tak brzo na jednom z turnajů velké čtyřky naposledy na Wimbledonu 2008. Tehdy třetího nasazaného Srba vyřadila někdejší ruská světová jednička Marat Safin.

Ale nyní narazil loňský vítěz na Istomina, až 117. hráče světového žebříčku. V předchozích pěti zápasech ztratil jediný set. Měla to být jasná záležitost. Ale čtvrteční pozdní odpoledne v Rod Laver Aréně vyšlo třicetiletému Uzbekovi náramně.

„Je mi líto Novaka,“ prohlásil šťastný vítěz na kurtu. „Hrál jsem hodně dobře, překvapil jsem sám sebe.“

Djokovič se ocitl pod palbou, stál proti sebevědomému protivníkovi. Často se rozčiloval kvůli chybným výrokům čárových. Schoval se do defenzivní ulity. Nepřipomínal neohroženého vládce tenisové říše, kterým do nedávna býval.

Statisticky byl dlouhý duel vyrovnaný, avšak Istomin lépe zvládal klíčové chvíle.

Důkaz? Když po více než čtyřech hodinách hry v tie-breaku čtvrtého setu vyrovnal na 2:2. Čtvrtý setbol proměnil esem. V pátém setu outsider Djokoviče opět přitlačil a poté, co se return srbského hráče pomalu snesl za čáru, se uzbecký tenista prohnul v zádech zakřičel si a přes žluté dioptrické brýle byl vidět jeho šťastný výraz.

Po čtyřech hodinách a 48 minutách dokonal Istomin dílo, jedno z největších překvapení v grandslamové historii. „Denis hrál skvěle. Zasloužil si vyhrát,“ uznal Djokovič.

Srbský tenista ztrácí sílu. Loni přepustil první místo žebříčku Andymu Murraymu. Letos mu velmi brzy selhal plán na rekordní sedmý titul z Australian Open. Teprve podruhé za posledních sedm let padl se soupeřem mimo elitní stovku. Na olympiádě v Riu 2016 se senzačně loučil už po prvním kole, kde prohrál s Argetincem Juanem Martínem del Potrem, později stříbrným.

Karolína Plíšková vyřídila hladce ruskou kvalifikantku

Dva největší dvorce si během úvodních dvou kol vyzkoušela Karolína Plíšková. Turnajová pětka zvládla po Rod Laver Areně v prvním kole hladce i své druhé zdejší představení v Margaret Court Areně, kde byla její soupeřkou ruská kvalifikantka Anna Blinkovová.

Ta sice v prvním kole překvapivě vyřadila nebezpečnou Rumunku Niculescuovou, proti české favoritce však byla zcela neškodná. V úvodním setu odešla s kanárem, první game získala až za stavu 0:6, 0:4 a přestože pak přidala ještě jeden symbolický úspěch, víc jí Plíšková nedovolila.

Za hodinu využila Plíšková mečbol nechytatelným esem a po jednoznačné výhře 6:0, 6:2 doplnila ve třetím kole svou sestru Kristýnu, která se tam probojovala už ve středu. Další soupeřkou Karolíny Plíškové bude v sobotu Lotyška Ostapenková.

„V prvním setu mi vycházelo všechno, servis ale mohl být i tak ještě trochu lepší. Soupeřka byla v úvodu viditelně nervózní, potom to z ní ale spadlo a svou hru zlepšila, o to více mě těší, že jsem to rychle ukončila. Jsem tu opět ve třetím kole, ale věřím, že letos konečně přidám ještě další,“ svěřila se divákům ještě po vítězném zápase na dvorci Karolína Plíšková.

Strýcová přehrála Petkovicovou rovněž s kanárem

Se svou loňskou fedcupovou spoluhrdinkou jako by se v nadcházejícím zápase chtěla na dálku poměřovat i Barbora Strýcová. Stejně jako Plíšková tak nadělila Němce Andree Petkovicové v prvním setu kanára, podání soupeřky sebrala i na úvod druhé sady a po následné dlouhé přetahované vyhrála i osmou hru v řadě.



„Byla jsem v úvodu nervózní, ale začala jsem výborně, dobře jsem se pohybovala a naopak ona nezačala asi úplně podle svých představ, takže mi dala takový větší náskok.“ popsala povedený vstup do zápasu Barbora Strýcová.



Snaživá Petkovicová neměla tou dobou na přesnou a organizovanou hru české hráčky recept, svým prvním gamem v zápase sice snížila na 1:2, ale ani po ošetření puchýře na levé noze tempo rozjeté Strýcové nestíhala.

Teprve za stavu 4:3 se německé hráčce v předlouhém gamu povedlo využít v pořadí pátou šanci a díky svému prvnímu brejku v zápase tak srovnala na 4:4.

„Za stavu 6:0 a 2:0 jsem měla pár šancí na 3:0, jenže nedala jsem to a cítila na sobě, že začínám tuhnout a že soupeřka se trochu vrací do hry. Před zápasem jsem měla zdravý respekt, Petkovicová je hodně dobrá hráčka. Snažila jsem se nemyslet na to, jak jsem vlastně nervózní, ale myslet na svou hru.“ ohlédla se za nejtěžší pasáží zápasu česká hráčka.



Strýcová pak hned kontrovala dalším brejkem a při svém podání měla možnost zápas ukončit, na servisu ale neuspěla podruhé v řadě a za stavu 5:5 se tak pokračovalo dál. Stejný scénář se však záhy opakoval a napodruhé už Strýcová důležitý brejk potvrdila. Po 77 minutách zvládla i druhý set a po výhře 6:0, 7:5 se ve třetím kole utká s Francouzkou Garciaovou.



Štěpánek nestačil na favorizovaného Goffina

Vítězný melbournský příběh Radka Štěpánka skončil na raketě favorizovaného Belgičana a nasazené jedenáctky Davida Goffina. Po třech výhrách v kvalifikaci a úspěchu v prvním kole hlavní soutěže teď vzdoroval nestárnoucí český bojovník výrazněji jen v prvním setu, který ztratil až v koncovce 4:6.

Na dvorci číslo tři, kam Štěpánek nastoupil hned po vítězném zápase své krajanky Strýcové, pak už získával větší převahu Goffin, jemuž sice na konci druhé sady odvrátil Štěpánek pět setbolů, ten šestý už však Belgičan proměnil v čistý zisk prostředního setu a pak už dokráčel k výhře 6:4, 6:0, 6:3.

„Dnes jsem měl šanci jen v prvním setu, pak se bohužel rozsvítila kontrolka na mém těle v podobě bolesti v koleni. Zvažoval jsem, že bych zápas skrečoval, ale doproručili mi zkusit prášky a počkat čtvrt hodiny než zaberou. Trochu to utichlo, ale jen na chvíli.“ připomněl Radek Štěpánek svůj krizový moment a delší ošetřování v průběhu souboje.

„Byl to přesně ten zápas, o němž jsem mluvil - pokud má někdo v nohách to, co už mám od začátu sezóny já, a přijde proti čerstvému hráči ze světové špičky, tam se mu všechny ty předchozí boje sečtou. Přišlo to dnes, ale za všechny výkony, co jsem od začátku roku předvedl, můžu na sebe být hrdý a je to pro mě určitě skvělý start do sezóny.“