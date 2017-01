Karolínin australský kvapík. Hlavně nic nepodcenit, varuje se Plíšková

Do zdejší prázdninové idyly pod sytě modrým nebem zatím dokonale pasuje bezstarostný postup největší české naděje na prvním grandslamu sezony.

Plíšková u protinožců exceluje. Pod novým trenérem Davidem Kotyzou dosud vyhrála v Brisbane a Melbourne všech sedm utkání, jediný set jí vzala Italka Vinciová.

I proto ji - jak poznamenal na twitteru - uznávaný americký expert Brad Gilbert považuje za jednu ze tří největších kandidátek na titul.

Od jednoho ze zahraničních reportérů na tiskovce znovu slyšela otázku, jak se cítí v roli favoritky. Opět odpověděla naprosto nevzrušeně.

„Lidi hodně mluví o tom, že mám slušnou šanci. Pokusím se... Ale jsem teprve ve třetím kole. Je pravda, že se cítím dobře. Mám dost sebevědomí. Letos jsem ještě neprohrála. Ale už příští utkání bude o hodně těžší.“

Není trochu zrádné postupovat takhle snadno?

Myslím, že není. Aspoň šetřím čas na kurtu. Mám za sebou pár těžších mačů v Brisbane, takže jsem docela v pohodě.

Mentální kouč Marian Jelínek řekl, že se o vás někdy pokouší jisté uspokojení. Zůstáváte ve střehu, aby se náhodou něco nezvrtlo?

Snažím se. Dřív jsem občas něco podcenila. Nebo jsem si na kurtu něco zkoušela, což se nevyplácí. Jsem na grandslamu, o to víc se snažím být připravená. Dávám pozor, aby zápas zbytečně nesklouzl do třetího setu. Zatím se to docela daří. I v Brisbane jsem si - až na utkání s Vinciovou - pokaždé pohlídala začátky setů. V tom jsem udělala trošku pokrok.

Co byste v příští partii na své hře ráda vybrousila?

První kola jsou vždycky nervóznější. Dneska už jsem se cítila líp. I soupeřka byla kvalitnější. Úroveň ale pořád nebyla extra vysoká. Nedostaly jsme se třeba do stavu 3:3, kdy by se lámal chleba. Očekávám, že taková chvíle přijde v příštím zápase s Ostapenkovou.

Devatenáctiletá Lotyška a bývalá vítězka wimbledonské juniorky je 38. na světě. Loni zdolala třeba Wozniackou a dvakrát Kvitovou. Co o ní povíte?

Potkaly jsme se v Cincinnati, kde jsem ji porazila (6:4, 6:1). Něco o ní vím. Zvládla tu dvě kola, takže čekám vážnější prověrku. Zároveň doufám, že se zase o něco zlepším. Snad to bude stačit.

Těšíte se na vyrovnanější zápas? Na nějakou krizovou situaci?

Kdybych takhle hladce postupovala až do finále, nevadilo by mi to... Ale jo, těším se. A je jasné, že skutečné bitvy přijdou. Nejde pořád vyhrávat tak snadno.