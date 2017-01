Strýcová povýšila na novou úroveň. Mám dva bodygardy, chlubí se vesele

Její tažení v Melbourne nyní působí naprosto přirozeně. Loni hrála znamenitě, zaskvěla se při finále Fed Cupu. Letos má bilanci 7-2 a na žebříčku se vyhřívá na dosud nejluxusnější pozici - je šestnáctá.

Třicátnice z Plzně se v sobotu na Australian Open porve o místo v osmifinále a není to vůbec překvapení. Do třetího kola přitom nakoukla teprve v jedenáctém ze 43 grandslamů, na nichž se objevila.

O to pozoruhodnější je úroveň, na níž se - bez urážky - v pokročilejším sportovním věku vypracovala. Nezdá se však, že by ze svého nového společenského statutu byla nějak zvlášť unesená.

Petkovicovou jste porazila 6:0, 7:5. Byly sety hodně rozdílné?

Andrea nezačala podle svých představ, dala mi větší náskok. Za stavu 6:0, 2:0 jsem měla pár šancí i na další game, ale neproměnila jsem je a cítila, že začínám tuhnout. Hrála jsem kratší a kratší údery, viděla jsem, že ona se vrací zpátky. Opakovala jsem si: Vydrž, vydrž. Dohraj to!

Odvrátila jste 11 ze 13 brejkbolů. Cítila jste se v důležitých chvílích psychicky pevná?

Když jsem podávala na vítězství za stavu 5:4, dvakrát jsem pevná nebyla. (smích) Ale dotáhla jsem to. Snažila jsem se nemyslet na nervozitu a ztuhlost, ale na svoji hru.

Na síti jste vyhrála 16 z 21 výměn. Byl to návod, jak uspět?

Chodila jsem dopředu, když jsem cítila, že hraju s větrem v zádech a dobře servíruju. Myslím, že to na síti celkem umím, je to moje zbraň.

Na mečbol jste vytáhla strategii servis - volej. Bývají z toho soupeřky překvapené?

Někdy tam jdete, jen abyste si udělali alibi. (smích) A někdy tam fakt chcete jít. Dneska to bylo tak půl na půl. Ale nakonec jsem mečbol zahrála, jak jsem chtěla.

Všímáte si, že se mění vaše postavení v branži? Věříte si víc?

Nijak zvlášť. Před tímhle zápasem jsem byla zdravě nervózní. Věděla jsem, že se to nemusí povést. Cítila jsem, že to bude sakra peklo.

Věnují vám pořadatelé větší pozornost?

Mám dva bodyguardy, když jdu na trénink. To je pro mě úplná novinka. Najednou se na kurtu objevili dva chlapi. Ptám se trenéra: Co to je? A on: Asi tě hlídají. Jo, je to příjemný, ale jinak nepozoruju, že by se o mě víc starali. Tady pečují o všechny skvěle.

Nasazení mezi šestnáct nejlepších skýtá v pavouku určitý komfort, že?

Ano, do prvního kola nedostanete Serenu. Má to i další svoje výhody, ale s každou holkou se dá prohrát. Mě teď čeká Garciaová, sice jsem ji pětkrát za sebou porazila, ale poslední zápas byl 7:5 ve třetím. Bude to fakt těžké. Budu muset být jako zeď.

Loni jste tu proklouzla do osmifinále. Prospívá předchozí úspěch vaší sebedůvěře, nebo přináší stres, že ho potřebujete obhájit?

V minulém roce jsem získala hodně bodů. Ale já na to fakt nebudu myslet. Sezona začíná od nuly, na každém turnaji se pokusím dojít co nejdál. Nemůžu myslet na to, že v Melbourne obhajuju kupu bodů, to by mě jedině stahovalo. Nemůžu přemýšlet, kolikátá asi budu po turnaji. Tak na to prdím a jdu zápas od zápasu. To je nejlepší.

Cítíte, že se vás sokyně víc obávají?

Možná. Nevím, jak mě vidí. Já si každopádně udržuju respekt vůči všem hráčkám, protože pak žádnou nepodcením.