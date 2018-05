Desátý titul pro největšího učitele? V cestě mu stojí další žák

„Motivace u mě začíná prvním tréninkem sezony, kdy dostanu k práci nový tým s nějakým cílem. A společně trávíme čas, abychom byli lepší a lepší. To mě pohání. Samozřejmě hrát třetí finále za sebou znamená ještě větší motivaci uspět. Pokud bych se ráno probudil a nebyla by tam touha vyhrát, tak odejdu do důchodu,“ řekl Obradovič na sobotní tiskové konferenci před finále.



Právě svou touhu vítězit dokáže spolu se svými zkušenosti předávat hráčům, kteří mu většinou bezmezně důvěřují a bojují na hřišti i za něj.

„Dává mi hodně sebedůvěry. Ví přesně, co dokážu, a to po mně chce. Je ke mě vždy otevřený, dá se s ním normálně bavit, ale jak se přijde na hřiště, je přísný a a velmi vášnivý,“ popisuje český reprezentant Jan Veselý, který pod Obradovičem hraje už čtvrtou sezonu a pokaždé byl ve Final Four Euroligy.

Obradovič je opravdovou legendou. Ve Final Four je už po osmnácté, přičemž jednou to dokázal ještě jako hráč. Devětkrát z toho slavil titul. Nikdo jiný z trenérů nemá více než čtyři tituly. K tomu jedenáctkrát vyhrál řeckou ligu, třikrát tureckou a jednou jugoslávskou. Zvítězil i na mistrovství Evropy a světa, to dokonce jako trenér i hráč, a má také dvě stříbra z olympijských her.

Přestože loni v létě přišel o klíčové postavy týmu Ekpeho Udoha a Bogdana Bogdanoviče, kteří odešli do NBA, znovu útočí s Fenerbahce na titul a potvrzuje své trenérské schopnosti. Přivedl čtyři nové hráče a vytvořil opět silný kolektiv, který se neopírá o jedince.

„Loni jsme si řekli, že se zkusíme dostat znovu do Final Four. A hráči ukázali velký charakter a vybojovali další velké finále proti Realu Madrid, který je zapsaný do historie devíti tituly. Věřím, že to bude zápas, na který budou fanoušci obou klubů vzpomínat,“ prohlásil kouč Fenerbahce.

V semifinále čelil Obradovič jednomu ze svých žáků Šarunasu Jasikevičiusovi z Žalgirisu Kaunas a ve finále bude jeho protivníkem další bývalý svěřenec Pablo Laso, který pod ním hrával v letech 1995 až 1997 právě v Realu Madrid.

„Je těžké říct jednu věc, kterou jsem se od něj naučil. Každý den to bylo něco. Pamatuji si finále poháru, vedli jsme o 11 bodů, já si to na hřišti užíval, ale dvě minuty před koncem mě stáhnul. Odvedl jsi dobrou práci a teď si sedni, řekl mi. V tu chvíli jsem ho chtěl zabít. Jenže on měl pravdu, bylo třeba tam poslat čerstvou sílu,“ vzpomínal Laso.

„Takových historek mám stovky a často se z nich jako trenér inspiruji. Nikdo na mě neměl takový vliv jako Željko a jsem moc vděčný, že jsem s ním mohl pracovat,“ dodal kouč Realu.

Mimochodem - také Dimitris Itudis, hlavní trenér posledního účastníka turnaje CSKA Moskva, je Obradovičovým žákem. Třináct let strávil jako jeho asistent v Panathinaikosu.

A z jeho školy vyšli například i oba trenéři finalistů loňského EuroBasketu - Saša Djordjevič a Igor Kokoškov. Ten Kokoškov, který před pár dny převzal Phoenix Suns a stal se prvním Evropanem na pozici hlavního kouče v NBA.