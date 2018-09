Zaútočí Mayer po krachu na 9 000 bodů? V Talence závodí i Cachová

Šestá žena sedmiboje na srpnovém mistrovství Evropy může dosáhnout na vysoké postavení v hodnocení Challenge, do kterého se započítávají tři výkony ze špičkových závodů.

Osobní rekord 6 400 bodů z Berlína řadí Cachovou na druhou příčku mezi závodnicemi, které se v Talence představí. Lepší součet než ona nasbírala pouze německá favoritka Caroline Schäferová. Bronzová medailistka z ME bude útočit na třetí celkový triumf ve vícebojařské Challenge za sebou.

Kateřina Cachová na mistrovství Evropy v Berlíně.

Cachová je díky výkonům z Götzisu a ME na průběžné desáté příčce v Challenge, ale kvalitní výkon v Talence ji může posunout do elitní pětky. K největším soupeřkám by měly patřit šestá z letošního halového MS Xénia Krizsanová z Maďarska a Rakušanka Verena Preinerová, která skončila osmá na ME.

V desetiboji žádný český závodník nebude. Favoritem je úřadující mistr světa Mayer, pro kterého evropský šampionát skončil po druhé disciplíně třemi přešlapy v dálce. Po krachu změnil plány, i když původně už si chtěl touto dobou užívat dovolenou. „Chvilku mi trvalo, než jsem to skousl, ale moje touha předvést se na dráze nikdy nebyla tak obrovská,“ svěřil se na tiskové konferenci pořadatelů.

V březnu se Mayer stal v Birminghamu halovým mistrem světa a v průběhu venkovní sezony si vytvořil řadu osobních rekordů v jednotlivých disciplínách. Vyvolalo to diskuze, zda může zaútočit na světový rekord 9 045 bodů Američana Ashtona Eatona. Šestadvacetiletý Mayer má osobní rekord 8 834 bodů ze stříbrného olympijského závodu v roce 2016.

„Snažím se nesoustředit na světový rekord. Jako obvykle se koncentruji jen na co nejlepší výkon v každé disciplíně a nepřemýšlím o celkovém součtu. Ale jsem rozhodně v lepší formě než před mistrovstvím světa 2017,“ komentoval své vyhlídky.

Utká se s Němcem Arthurem Abelem, který v Berlíně využil jeho nezdaru a získal evropský titul. Na startu budou také další dva medailisté z kontinentálního šampionátu - vicemistr Evropy Ilja Škureňov z Ruska a bronzový Bělorus Vitalij Žuk.