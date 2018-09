Basketbalistky Seattlu vyhrály potřetí WNBA, poprvé bez Češek

Seattle táhla olympijská vítězka a mistryně světa Breanna Stewartová, jež ve středečním utkání nastřílela 30 bodů. Čtyřiadvacetiletá Američanka byla vyhlášena nejlepší hráčkou ligy i finálové série, v níž měla průměr 25,6 bodu na zápas.

„Stewie byla úžasná, je to největší hvězda téhle soutěže i finále. Je to požehnání, že mám možnost ji trénovat. Za to budu navždy vděčný,“ uvedl kouč Storm Dan Hughes, jehož svěřenkyně šly do play off jako nejlepší tým základní části.

Seattle letos získal titul poprvé bez přispění českých hráček. V roce 2004 slavil s Kamilou Vodičkovou, o šest let později byla u triumfu Jana Veselá.

Potřetí se z titulu radovala klubová ikona Sue Birdová. Sedmatřicetiletá rozehrávačka, jež má ve sbírce čtyři zlata z olympijských her a tři z mistrovství světa, hraje za Storm už od roku 2002.

Rekordmany WNBA jsou se čtyřmi triumfy Minnesota a Houston.