Muž s nejvyšším výskokem v NBA zopakoval Carterovu „smeč smrti“

Samozřejmě - Stephens to měl oproti Carterovi usnadněné, neb se ke svému kousku rozběhl v exhibici, během utkání hvězd francouzské nejvyšší soutěže.

I tak se nejspíš dočkal nejslavnějšího momentu své basketbalové kariéry. Sedmadvacetiletý Stephens je legenda svého druhu, líbá obroučky a skáče jako blecha. Showman.

Jenže co je mu platné, že umí skvělé triky a že má nejvyšší doložený vertikální výskok v dějinách NBA - ze tří kroků vyletí nad zem do výšky 46 palců, tedy 117 centimetrů. Hvězdnou zápasů se nestal. V elitní lize odehrál pouze tři duely za Milwaukee.

Je živoucím důkazem, že jen s unikátními fyzickými parametry na hřištích nevystačíte.

Už tři roky je z D. J. Stephense basketbalový cestovatel. Lidé jej milovali v Řecku, na Ukrajině, v Rusku i v Portoriku, ale... Ale trenéři a manažeři si ho posílají jako horký brambor.

Ovšem na tenhle moment se určitě nezapomene.

Když už jednou Stephens doputoval do Le Mans Sarthe Basket, bylo by hřích ho nevyužít v All Star Game. A tak divákům ukázal i svůj mistrovský kus - smeč, po které se zůstane houpat na obruči za loket.

Nejlepší triky D. J. Stephense:

Nu a když už byl jedním z moderátorů Frédéric Weis, bylo by zase hříchem, kdyby se Stephens nepokusil vyrovnat se Carterovi z duelu mezi Spojenými státy a Francií. Pokusil se a uspěl.

Carter, Weis a společná cesta do historie

A to největší silvestrovské pozitivum: je dobré vědět, že se oběma aktérům „smeče smrti“ po 17 letech daří. Vince Carter za pár dnů oslaví 41. narozeniny, ale stále hraje NBA. Je jejím aktuálně nejstarším hráčem a právě dotáhl Sacramento k výhře nad Clevelandem.

Stejně starý Weis už šest let basketbal nehraje, naposledy oblékal dres Limoges. Po sportovní dráze se stal televizním analytikem a tahle profese jde někdejšímu párátku zjevně k duhu. Přibral a hlavně se usmívá.

Což u něj v minulosti neplatilo. Po Carterově kousku se stal terčem kritků i vtipálků. Coby 15. muž draftu NBA se do sestavy New York Knicks ani nepokusil protlačit a valnou část kariéry strávil v Málaze a v Bilbau. Ve Španělsku jej také dostihla rodinná krize a na ni navazující závislost na prášcích a alkoholu.

V roce 2008 se dokonce pokusil o sebevraždu, ale předávkování naštěstí přežil a později se usmířil s manželkou.

Vince Carter přeskočil Frédérica Weise v olympijském Sydney:

Před dvěma lety veřejně přijal své místo v basketbalové historii. „Carter si za tenhle kousek zaslouží vstoupit do dějin. Bohužel pro mě jsem na tom videu taky. Ale aspoň jsem se tehdy dozvěděl, že lidé dokáží létat,“ pronesl v dokumentu televize ESPN.