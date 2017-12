Carterovi táhne na 41. Jedním z životních výkonů pokořil Jamese

Zřejmě nejlepší smečař historie má za sebou parádní kariéru ozdobenou zlatou olympijskou medailí ze Sydney, osmi účastmi v Utkání hvězd NBA a deseti sezonami s alespoň dvacetibodovým průměrem.

V úvodu své kariéry byl známý hlavně jako explozivní hráč, který bavil fanoušky agresivními nájezdy do koše, ale v pozdějších letech se vypracoval na velmi solidního a spolehlivého střelce z dlouhé vzdálenosti.

Od podepsání smlouvy s Memphisem před sezonou 2014/15 Carterova produkce klesla pod deset bodů a výrazně se snížila i jeho minutáž. Smířil se s rolí náhradníka a mentora.

Letos po přechodu do Sacramenta navíc trápí usměvavého Cartera zranění. Na začátku ročníku nehrál stál kvůli bolavému lýtku, naraženému boku, ledvinovým kamenům a poslední tři utkání vynechal se zraněním žeber. Proti Clevelandu však byl připraven a předvedl svůj nejlepší výkon za poslední roky.

K výhře 109:95 přispěl desátý nejstarší hráč historie NBA hned 24 body, pěti doskoky a třemi asistencemi. To by samo o sobě nebyl až takový extra výkon, ale jde také o to, jak efektivní při tom Carter byl.

Sice se nedostal ani jednou na čáru trestného hodu, i tak byl ale téměř nezastavitelný. Spotřeboval jen dvanáct pokusů z pole a deset z nich proměnil. Z trojky se trefil čtyřikrát z pěti pokusů včetně parádní trojky těsně před koncem třetí čtvrtiny.

Jeho úspěšnost střelby v tomto utkání 83 procent je druhá nejvyšší v celé Carterově přebohaté kariéře. Vše navíc stihl za pouhých 29 minut na palubovce.

Jeho výkon je o to úctyhodnější, že ho většinu času bránil velmi dobrý obranář Jae Crowder a v některých chvílích i samotný LeBron James. Král James sice proti Kings dosáhl na triple-double s 10 doskoky a 14 asistencemi, ale zapsal jen 16 bodů. Carter ho ve vzájemném souboji přestřílel poprvé po deseti letech.

Vince Carter vs. LeBron James:

Kings sice zvítězili v letošní sezoně jen dvanáctkrát, ale porazili oba poslední finalisty Golden State i Cleveland, což z nich dělá společně s Houstonem druhý tým ligy, který si vyšlápl na dva hlavní favority.

„Včera nám nevyšel zápas s Los Angeles Clippers, ale všichni byli připravení to dnes otočit. Víc jsme si navzájem věřili, půjčili si míč z ruky a pak můžeme hrát i s těmi nejlepšími. Dnes byla v aréně taková atmosféra, jakou jsem tu ještě nezažil a fanoušci mi dodávali neskutečnou energii. Spoluhráči si ze mě dělali legraci, jestli piju vodu přímo z pramene mládí, tak říkám, že ano,“ usmíval se v pozápasovém rozhovoru Carter.