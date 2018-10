Kdo za to může? Vettel a Verstappen obviňují jeden druhého

Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel má zcela jasno - na vině je stoprocentně Max Verstappen. Za kolizi, která ho poslala do smyku a srazila na chvost závodního pole, může mladý Nizozemec v barvách Red Bullu, který bránil umístění v rozporu se závodními předpisy.

Vettel z osmé příčky na startu rychle postupoval vpřed a v osmém kole už útočil na třetího Verstappena. „Samozřejmě, že jsem se ho snažil předjet, ale nebylo to bezhlavé ani za každou cenu. Věděl jsem, že dostane penalizaci za střet s Kimim a že máme rychlejší auto. Místa na dráze bylo dost pro obě auta a já byl na vnitřku. Ale jakmile mě uviděl, začal bránit pozici.“

Němec si je jistý, že kolizi zavinil Verstappen a navíc ho obvinil, že nezávodí fér. „Dělá to tak podle mého názoru vždy - pokud ho někdo ohrožuje, nebo se dostane na jeho úroveň, nedrží si stopu, ale začne ho vytlačovat. Podívejte se na kolizi s Kimim. Vyjel z trati, vrátil se a narazil do něj, přitom Kimi se jen pohyboval po dráze. Jel by úplně stejně, kdyby tam byl sám. Je normální, že se někdo dostane blízko vás a vy s ním závodíte, ale takhle se to nedělá.“

Ve chvíli incidentu bylo Ferrari o něco rychlejší a bývalý šampion vysvětlil proč. „Došla mu baterie (přídavný výkon ERS) a já měl nabito. Měl jsem více rychlosti, dostal se vedle něj a mohli jsme tak projet další zatáčku, ale on do mě narazil.“

A co na celý incident říká Verstappen? Ten má také jasno. Ale tak trochu na opačnou stranu. „V této zatáčce není možné předjíždět. Nechal jsem mu dost místa, ale on najel do bočnice mého auta. Nezvládl svůj vůz, šel do smyku. Měl by být více opatrný,“ řekl hned po závodě jezdec Red Bullu.

A co na to sportovní komisaři? Kolizi vyšetřovali a rozhodli, že potrestán nebude ani jeden z jezdců a že jde o závodní incident.