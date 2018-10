ONLINE: Napraví Vettel kvalifikační nezdar? Jede se Velká cena Japonska F1

Co se v kvalifikaci stalo? Ve Ferrari špatně odhadli situaci a do závěrečné části poslali Vettela i Kimiho Räikkönena na pneumatikách do mokra, přestože trať po předchozí přeháňce stihla uschnout. Oba piloti proto okamžitě zamířili do boxů pro nové gumy, což je připravilo o možnost zajet víc rychlých kol.

Hamilton vybojoval jubilejní 80. pole position v kariéře a časem 1:27,760 porazil Bottase o tři desetiny, Verstappena už o více než sekundu. Díky chybě Ferrari má čtyřnásobný mistr světa velkou možnost udělat v nedělním závodě další výrazný krok k obhajobě titulu.

Nedělní Velká cena odstartuje v 7:10 SELČ.