Nedokázala jsem využít ideálních podmínek na střelnici, litovala Vítková

Stíhací závod očima Evy Puskarčíkové O závěrečné položce:

Už při první stojce mi dvě rány nevystřelily, to mi trochu rozhodilo rytmus, ale i tak jsem to ještě udržela. Při té poslední položce už na mě přišla únava a když mi třetí rána nevystřelila, trochu mě to rozhodilo. O problémech se střelbou:

Asi jsem špatně manipulovala se závěrem, nebo jsem špatně domáčkla. Vlastně ani nevím, ale ty rány nevyšly. O boji o elitní desítku:

Hlavou se mi to moc nehonilo, spíš jsem znervózněla a byla naštvaná z toho, že mi to tam nepadá. U poslední rány už se mi klepaly nohy a ani jsem nekoukala, kolikátá jedu. O lepšícím se běhu:

Kdybych to měla shrnout, pořád to nebylo úplně ideální. Nicméně to běžecky bylo určitě lepší než v prvním trimestru. Tak snad to podobně bude pokračovat.