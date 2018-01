Chyby na střelnici a propad. Vítková doběhla ve stíhačce čtrnáctá

Vynikající výchozí pozici nedokázala využít. Veronika Vítková ještě v prvním kole naháněla společně s Kaisou Mäkäräinenovou suverénně vedoucí ženu Anastasii Kuzminovou. Leč marně.



Češka při prvních třech zastávkách na střelnici vždy jednou chybovala a postupně se propadala průběžným pořadím až do druhé desítky. Polepšila si až na poslední střelbě, kdy vybílila všechny terče. Do cíle nakonec Vítková, jež startovala na třetím místě, dorazila čtrnáctá.

On-line Stíhací závod žen jsme sledovali podrobně.

„V dnešních podmínkách se nedalo pomýšlet se třemi chybami na umístění v elitní desítce, ale běh byl dobrý,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi kouč českých biatlonistek Zdeněk Vítek.



Vítková zaznamenala celkově 23. běžecký čas.

„Dneska byly na střelnici ideální podmínky, což je tady dost neobvyklé,“ podotkla Vítková pro Českou televizi. „Bohužel nepodařilo se mi to, co jsem si přála. I tak jsem ale zabojovala na poslední položce a dala nulu. Je to takový můj stabilní výsledek. Jsem zklamaná, že jsem nedokázala víc položek vynulovat,“ doplnila.



Naopak na střelnici předváděla vynikající výkony Eva Puskarčíková. Zdatně sekundovala nejlepším střelkyním a ještě před příjezdem na čtvrtou střelbu figurovala na desátém místě.

Poslední položka vestoje ale Češce hrubě nevyšla. Puskarčíková poprvé v závodě minula a následná tři trestná kola ji srazila až do třetí desítky průběžného pořadí.

Jessica Jisová si pohoršila o pět příček a doběhla na 48. místě.

Suverénním stylem start cíl si připsala celkově jedenácté vítězství ve Světovém poháru Anastasia Kuzminová. Ač Slovenka na střelnici minula dva terče, mohutný náskok 40 sekund, se kterým vbíhala na trať, navýšila před druhou Dorotheou Wiererovou na více než minutu.

Italku na stupně vítězů vynesla bezchybná střelba a kvalitní běh, celkově si polepšila z 16. příčky až na stříbrný stupínek. Podobně se dařilo i Ukrajince Vitě Semerenkové, která rovněž shodila všech dvacet terčů a se startovním číslem 22 doběhla třetí.

Jak se vše odehrálo

Počasí se umoudřilo. Zatímco před víkendem stadion v Oberhofu skrápěl déšť, v sobotu panovalo v Durynském lese vlídné biatlonové počasí. Teplota šplhala ke třem stupňům nad nulou, lehce prosvítalo slunce, na střelnici pofukoval mírný vítr. „Bude záležet, jestli to zesílí,“ řekl šéftrenér Ondřej Rybář.

Nedokázala jsem využít ideálních podmínek na střelnici, litovala Vítková Rozhovor od našeho zpravodaje.

Osamocená Kuzminová. Vedoucí žena Světového poháru se na trať dlouhou deset kilometrů vydala s náskokem 40 sekund. Nejbližší pronásledovatelky Kaisa Mäkäräinenová a Veronika Vítková sice ukrojily v prvním kole z manka několik vteřin, ale vše ztratily při první položce, kde obě jednou chybovaly. Náskok ženy se žlutým číslem tak narůstal už k jedné minutě.

Klíčová druhá střelba. Zatímco Mäkäräinenová, Dahlmaierová, Domračevová i Eva Puskarčíková při druhé střelbě zůstaly bezchybné, Veronika Vítková musela už podruhé na trestné kolo a postupně se z předních pozic vytrácela. Na čele rázem stíhaly Kuzminovou domácí Němky Dahlmeierová a Hildebrandová. Nechyběla ani Dorothea Wiererová.



Pomalejší běh. Eva Puskarčíková nepatří ve startovním poli k nejrychlejším běžkyním. I přesto se dokázala držet zvučných jmen v čelních skupinách závodu. Vynesla ji tam především čistá střelba vleže. V součtu časů byla Puskarčíková na 29. místě.

Úspěch zaručen na střelnici. Zatímco Kuzminová bez okolků pádila pro další vítězství a upevnění pozice na čele celkového hodnocení Světového poháru, naplno se rozhořel tuhý boj o zbylá místa na stupních vítězů. Ještě před závěrečnou střelbou vestoje šanci nadále živily Němky, Italka Wiererová, s vyšším startovním číslem se dopředu drala i Vita Semerenková.

Udržet nervy na uzdě. Rychlopalbu na poslední položce předvedla Wiererová a do posledního kola pelášila s 10sekundovým náskokem na druhé příčce. Dahlmeierová, Mäkäräinenová i Domračevová připsaly jednu chybu a naději na skvělý výsledek definitivně ztratily. Třetí vjížděla do posledního okruhu počtvrté bezchybná Semerenková.

Bez rytmu to nepůjde. Na desáté příčce zamířila Eva Puskarčíková k poslední střelbě. Doposud střílela na svůj standard pomaleji, zato bezchybně a v rytmu. Při poslední položce ale vše přestalo fungovat a po třech chybách přišel výrazný výsledkový propad.

Závody SP v biatlonu v Oberhofu Německo Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Kuzminová (SR) 30:49,5 min. (2 trest. okruhy), 2. Wiererová (It.) -1:04,4 (0), 3. Vita Semerenková (Ukr.) -1:10,2 (0), 4. Nowakowská (Pol.) -1:17,1 (0), 5. Mäkäräinenová (Fin.) -1:23,4 (3), 6. Domračevová (Běl.) -1:28,8 (2), 7. Dahlmeierová (Něm.) -1:29,1 (1), 8. Frolinová (Korea) -1:36,0 (2), 9. Braisazová -1:37,0 (3), 10. Bescondová (obě Fr.) -1:37,1 (1), ...14. Vítková -2:06,5 (3), 23. Puskarčíková -2:50,7 (3), 48. Jislová (všechny ČR) -5:10,5 (4). Průběžné pořadí SP (po 10 z 22 závodů): 1. Kuzminová 422, 2. Mäkäräinenová 375, 3. Braisazová 368, 4. Wiererová 318, 5. Herrmannová (Něm.) 301, 6. Vita Semerenková 285, ...8. Vítková 255, 28. Puskarčíková 127, 60. Jislová 18, 75. Davidová (ČR) 6.

