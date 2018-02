Spadlý řetěz v závěru a nakonec stříbro. Mrzí mě to, uznal Kopecký

„Nebudu říkat, že mě to nemrzí. Mrzí mě to a jsem trochu zklamaný, protože jsem na vítězství měl. Ale i druhé místo z takového závodu je krásné,“ říkal stříbrný muž celkového pořadí závodu juniorů.

Překvapilo vás, že se do špičky dostal zrovna Ben Tullet a vyhrál?

Přiznám se, že trochu ano. Nečekal jsem to. Před závodem jsem mluvil o jiných jménech. Třeba Švýcar Roullier nebo Ronhaar měli během sezony lepší výsledky.

Zpravodajství Sobotní závody podrobně.

Přesto jste na konci třetího kola dokázal Tullettův velký náskok stáhnout a zabojovovat o vítězství.

Ve druhém kole mi ujel asi o 16 sekund. Ve třetím kole jsem ho v klidu dojel a dostal se i před něj. To je pro člověka velké povzbuzení, když má možnost vyhrát. Mentálně vás to hodně nakopne. A do posledního kola jsem šel s taktikou, kdy jsem chtěl zaútočit hned na začátku. Jenže mi spadl řetěz. Bohužel mi ujel o dvanáct sekund. Pak jsem to ještě zkoušel, ale už jsem viděl, že se to nepovede.

V jaké chvíli vám bylo jasné, že je konec nadějím na vítězství?

Když mi spadl ten řetěz, snažil jsem se ho co nejrychleji nandat a doufal jsem, že udělá chybu a dojedu to. Ale pak mi taky začaly docházet síly. Že je pozdě, jsem si uvědomil u druhého depa. Hlavně mě začal dojíždět Kamp a musel jsem zmáknout ještě ten kus. To mě taky začalo trochu stresovat.

Řetězu bylo škoda. Přitom jste kolo poctivě měnil…

Každého půl kola. Problém byl v tom, že moje třetí kolo nemá vodítko. Kvůli tomu mi to spadlo. Smůla.

Nebylo od mechaniků riskantní, že vám dali zrovna tohle kolo?

Je to pro ně těžký. Jak měním kolo v každém půlkole, tak to nestíhají mýt. Asi kvůli tomu mi dali třetí kolo. Za to nemůžou. Spíš jsme tam měli dát to vodítko. Je to poučení pro příště.

Myslíte si, že nebýt toho, vyhrál byste?

Troufal bych si na vítězství. Pár vteřin mi chybělo, ale dostal jsem ho pod tlak.

Trať byla hodně těžká, rozbahněná. Dá se tam vůbec dodržovat taktika?

Na začátku jsem nemrhal silama. Ve druhé části závodu se začíná bojovat. Takhle se to má jezdit. Je to strašně náročný. Nesmí se dělat zbytečný chyby.

Na podzim jste vyhrál stříbro na mistrovství Evropy v Táboře. Teď stejné umístění tady. Jak je porovnáváte?

Nastejno. Neočekával jsem tu tak dobrou atmosféru jako v Táboře, ale byla úžasná i tady. Měl jsem tu hodně holandských fanoušků a i české. Jsem strašně spokojený, ale když jste takhle blízko výhře, je vám trochu smutno.

Hned po závodě jedete na prezentaci svého nového týmu…

Je to silniční tým, farma QuickStepu. Cyklokros neopouštím, ale vždy je důležitý jezdit dobré závody v silniční sezoně a tady bych se mohl dostat na etapáky do Francie. To je důležité i pro cyklokros.

Co plánujete po šampionátu?

Mám ještě tři závody, dva z nich seriálu Superprestige. Tam se bojuje o celkové prvenství a drahé kolo, co dostanete. To se pak většinou prodá a člověk si může nechat peníze. To je ještě jeden můj cíl a pak čtyři týdny bez kola. Půjdu na lyže, budu odpočívat a udělám si prázdniny.