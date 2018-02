Cyklokrosař Kopecký slaví stříbro na MS mezi juniory, zlato má Tulett

Nizozemsko

Ženy do 23 let: 1. Richardsová (Brit.) 37:52, 2. Del Carmen Alvaradová (Niz.) -38, 3. Heiglová (Rak.) -1:04, 4. Harndenová (Brit.) -1:24, 5. Nagengastová (Niz.) -1:40, 6. Casasolaová (It.) -1:40, ...9. Šafářová -2:03, 17. Mišoňová -4:29, 33. Ungermanová -7:28, 35. Vaníčková (všechny ČR) -8:00.

Junioři: 1. Tulett (Brit.) 41:19, 2. Kopecký (ČR) -22, 3. Kamp (Niz.) -30, 4. Lindner (Něm.) -34, 5. Maher (USA) -35, 6. Ronhaar (Niz.) -36, ...21. Schierl -2:47, 24. Ježek -3:02, 30. J. Ťoupalík -4:12, 34. Říman -4:29, 39. Tomášek (všichni ČR) -4:44.

15:00 ženy elite