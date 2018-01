Curryho střelci vs. Jamesovi svalovci. Nové Utkání hvězd NBA se blíží

V posledních letech se na All-star víkend NBA valila kritika ze všech stran, že se při něm hráči nesnaží a je nudný. Vedení soutěže proto přepracovalo koncept hlavního zápasu tak, že si lidé zvolili dva kapitány, kteří si následně z výběru 22 hráčů sestaví týmy, jako někde venku na hřišti.

Nejvíc hlasů obdržel od fanoušků clevelandský kapitán LeBron James, střelec hvězdných Warriors Stephen Curry byl hned za ním.

Původně měl celý proces výběru hráčů běžet v přímém přenosu televize, ale liga se nakonec rozhodla vše udržet v tajnosti, aby prý nedošlo ke ztrapnění hráčů, kteří budou vybráni až na konci. James a Curry se tak propojili přes konferenční hovor a postupně si vybírali, jaké hráče budou mít v týmu.

Jak tedy draft dopadl?

Utkání hvězd NBA - sestavy Tým LeBrona Jamese:

základní pětka: James, Kevin Durant, Kyrie Irving, Anthony Davis, DeMarcus Cousins

náhradníci: LaMarcus Aldridge, Bradley Beal, Kevin Love, Victor Oladipo, Kristaps Porzingis, John Wall, Russell Westbrook, Paul George. Tým Stephena Curryho:

základní pětka: Curry, Janis Adetokunbo, James Harden, DeMar DeRozan, Joel Embiid

náhradníci: Jimmy Butler, Draymond Green, Al Horford, Damian Lillard, Kyle Lowry, Klay Thompson, Karl-Anthony Towns

trenér: Mike D'Antoni. Pozn.: Cousins si po draftu přivodil zranění achillovky, které ho vyřadí do konce sezony. Nahradil ho George

Hlavním lákadlem pro fanoušky je spojení bývalých spoluhráčů LeBrona Jamese s Kyriem Irvingem. Druhý jmenovaný v létě požádal vedení clevelandského klubu o výměnu, aby nehrál ve stínu Jamese. V jejich týmu bude navíc i Kevin Durant, který se tím pádem postaví Klayi Thompsonovi s Draymondem Greenem, spoluhráčům z Golden State, které si vybral kapitán Curry.

Všichni členové týmu obhájců titulu chtěli hrát spolu, ale James vybíral v draftu jako první a podle zákulisních informací zvolil právě Duranta, on sám to nepotvrdil. „Kdybych vám to řekl, musel bych vás zabít,“ řekl James v rozhovoru pro televizi TNT, která volbu odhalovala.

„Konečně si mě někdo vybral jako číslo jedna, to je super pocit. Bude zábava soupeřit proti Draymondovi, Stephenovi a Klayovi,“ řekl k draftu Durant, který byl v roce 2007 zvolen jako druhý v draftu NBA.

Curry si podle dostupných informací následně jako prvního vzal řeckého dlouhána Janise Adetokunba. A když volil mezi náhradníky, sáhl nejprve po Klayi Thompsonovi.

Úleva pro Westbrooka S egem Russella Westbrooka si nehezky pohrál klubový spoluhráč Carmelo Anthony: Westbrook mu prý uvěřil, že soupisky exhibičních týmů jsou uvedeny tak, v jakém byli hráči vybráni. A že Russ šel na řadu až jako poslední... Jaká byla Westbrookova úleva, když se od novinářů dozvěděl, že si z něj Anthony vystřelil. „Já jsem mu říkal, že je to podle abecedy,“ zářil.

Jamesovou první volbou ze druhé skupiny hráčů byl Russell Westbrook z Oklahoma City, úřadující nejužitečnější muž NBA.

Nad otázkou, proč si vybral do týmu exspoluhráče Irvinga, se James ani moc nepozastavil.

„Chtěl jsem vybrat vždy toho nejlepšího možného hráče. Kyrie je jeden z nejlepších rozehrávačů v lize, tak jsem ho vzal. Navíc hrát znovu s Kyriem je skvělé, máme v týmu i Kevina Lovea, takže budeme mít spoustu vzpomínek,“ odhalil James záměr spojit znovu trio Cavaliers, které před dvěma lety získalo titul.

„Máme lehčí práci než naši manažeři Bob Myers a Koby Altman, protože vybíráme jen z hvězdných hráčů. Nemusíme sledovat vysokoškolský basketbal, ligy v Evropě ani nic podobného,“ smál se James, když měl porovnat, jak měl těžký výběr oproti generálním manažerům finalistů posledních tří ročníků.

V zápase dojde na zajímavé porovnání basketbalových stylů. Osvalený James kolem sebe shromáždil několik dalších výjimečných atletů - Anthonyho Davise, Westbrooka, Paula George, který nahrazuje původně zvoleného DeMarcuse Cousinse (zranil se v pátek v duelu s Houstonem), letos výborně blokujícího Duranta či rychlíky Johna Walla s Victorem Oladipem.

Střízlík Curry, jenž je dost možná nejlepším ryzím střelcem historie, má k sobě další ostřelovače Thompsona, Jamese Hardena, Damiana Lillarda a Kyla Lowryho a také DeMara DeRozana, jenž letos prokázal ve střelbě z dálky velké zlepšení.

Velkou novinkou jsou i dresy, které ponesou poprvé logo Jumpmana od společnosti Jordan a také sponzorské logo automobilky Kia.

Po draftu se oba hlavní aktéři shodli, že by se draft měl příští rok vysílat v televizi. „Tohle mělo běžet v přímém přenosu. Byla to vážně velká zábava. Snad to příští rok budou moci fanoušci sledovat živě, jak s LeBronem probíráme jména, koho vybrat,“ řekl Curry.

Jedna část se jim nesplní, protože vedení ligy vydalo prohlášení, že kapitáni týmů nemůžou být dva roky po sobě stejní, proto se příští rok přenosu možná dočkáme, ale nebudou v něm volit James s Currym.

Každopádně Utkání hvězd NBA má pro letošní rok nový náboj, který se snad projeví i na hřišti.

„Spousta lidí mi říkala, že letos se po letech budou dívat, protože má zápas lepší formát a mělo by to být zábavnější. Vypadá to, že směřujeme správným směrem,“ uzavřel James s nadějí.