James zaháněl rozpaky triple-doublem, Cousins ztratí zbytek sezony

Cleveland ukončil aktuální minisérii dvou nezdarů výhrou 115:108 nad Indianou, jeho tahoun LeBron James má však za sebou rozporuplný zápas. Sice si 26 body, 11 asistencemi a 10 doskoky došel pro 63. triple-double kariéře, přidal čtyři zisky, ale taky se dopustil 11 ztrát, což je jeho nejhorší počin v kariéře; šesti z nich v poslední čtvrtině.

Cavaliers pomohlo střelecké probuzení J. R. Smithe, který trefil sedm trojek a došel si pro 23 bodů. Derrick Rose si zapsal 14 bodů, Kevin Love stihl 10 bodů a 13 doskoků.

Pacers vedl Victor Oladipo s 25 body a sedmi asistencemi, Darren Collison ho doplnil 19 body a sedmi asistencemi, Domantas Sabonis 17 body a 11 doskoky.

New Orleans uhájilo nad Houstonem výhru 115:113, pro Pelicans je to sedmý úspěch z posledních osmi zápasů. Jenže na oslavy není nálada. DeMarcus Cousins stihl triple-double za 15 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí, ale v pár sekund před koncem si vážně bez cizího přičinění poranil achillovku. Po útočném doskoku se skácel k zemi a chytil se za levou nohu.

„Je to fakt smůla. Hořkosladké vítězství. Přejeme mu, aby byl co nejdřív v pořádku. Myslím, že jsme teď hráli opravdu dobře. Byla to i Cousinsova zásluha,“ řekl rozehrávač Jrue Holiday.

Zranění DeMarcuse Cousinse:

Anthony Davis pomohl 27 body, 11 doskoky, pěti asistencemi a pěti bloky. Holiday dodal 21 bodů a Darius Miller 20 bodů, když trefil šest trojek.

Rockets se ještě dostali do hry, i když ve třetí části ztráceli až 21 bodů, ale nakonec jim sezonní maximum 38 bodů a osm asistencí navrch v podání Chrise Paula nestačilo. James Harden zvládl 23 bodů a 11 asistencí, Eric Gordon 27 bodů.

Janis Adetokunbo se vrátil po dvouzápasové absenci způsobené problémem s kolenem a při výhře svého Milwaukee nad Brooklynem 116:91 jasně dominoval. Zapsal si 41 bodů, 13 doskoků a sedm asistencí. Khris Middleton připojil 21 bodů a Eric Bledsoe 14 bodů. Nets nemohlo stačit 14 bodů a devět doskoků DeMarreho Carrolla, D’Angelo Russell svých 14 bodů znehodnotil sedmi ztrátami.

Janis Adetokunbo proti Brooklynu:

Philadelphia vyhrála v San Antoniu po čtrnácti letech, když využila slabé ofenzivy domácích. Pod jasné vítězství 97:78 se Ben Simmons podepsal 21 body, sedmi asistencemi a pěti doskoky, Joel Embiid 18 body a 14 doskoky a Dario Sarič 15 body a osmi doskoky.

Spurs doma padli v této sezoně teprve počtvrté, 78 nastřílených bodů je jejich minimem v ročníku. LaMarcus Aldridge byl nejlepším střelcem týmu s 18 body.

Překvapivou domácí porážku museli polknout také hráči Toronta, když doma promarnili koncovku s Utahem (93:97). Srazila je trojka hostujícího rozehrávače Rickyho Rubia čtyři sekundy před koncem na 95:93. DeMar DeRozan srovnat nedokázal a Royce O’Neale výsledek uzavřel ze šestek.

Nejlepším střelcem vítězných Jazz byl Donovan Mitchell s 26 body, Rudy Gobert obstaral 18 bodů a 15 doskoků, Rubio pak 14 bodů. Raptors nestačilo 28 bodů, 14 doskoků a čtyři bloky Jonase Valančiunase. DeRozan se dostal na 19 bodů.

LA Clippers uspěli v Memphisu 109:100 a lví podíl na tom měl křídelník Lou Williams s 40 body a 10 asistencemi. Na cestě za ukončením třízápasové série nezdarů trefil 12 z 19 střel. Miloš Teodosič pomohl 18 body (osobní rekord), DeAndre Jordan 15 body a devíti doskoky a Blake Griffin 14 body plus osmi doskoky.

Triple-double se vedle Jamese a Cousinse dočkal i Marc Gasol, Grizzlies však ani jeho 13 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí plus pět bloků nestačilo. Mario Chalmers obstaral 17 bodů a 10 asistencí, Jarell Martin se také dostal na 17 bodů a Dillon Brooks zapsal 15 bodů.

Lou Williams proti Memphisu:

Vítězství slaví i basketbalisté LA Lakers, v Chicagu triumfovali 108:103. Brandon Ingram tomu napomohl 25 body včetně osmi v závěrečných 200 sekundách zápasu, stihl i devět doskoků. Jordan Clarkson zaznamenal 19 bodů, Brook Lopez 17 bodů a Julius Randle 14 bodů. Jejich tým vyhrál osm z posledních deseti duelů. Nikola Mirotič nastřílel 14 ze svých 18 bodů ve čtvrté čtvrtině, Bulls tím však nespasil. Denzel Valentine zaznamenal 16 bodů a 11 doskoků.

New York si ve Phoenixu poradil 107:85, když ani jednou neprohrával. Zásluhu na tom má hlavně Enes Kanter, který 15 ze svých 20 bodů zapsal už v první čtvrtině, na kontě má i 10 doskoků. Kristaps Porzingis ho doplnil 19, Trey Burke 18 a Tim Hardaway Jr. 15 bodů.

Suns vedl T. J. Warren s 20 body, Josh Jackson ho podpořil 18 body a osmi doskoky. Devin Booker odehrál jen 25 minut, než byl po dvou technických vyloučen, za tu dobu stihl 12 bodů.

Portland si z Dallasu veze úspěch 107:93, nasměroval ho Damian Lillard s 28 body. C. J. McCollum připojil 20 bodů, Ed Davis 15 bodů a 13 doskoků a Jusuf Nurkič 12 bodů. Harrison Barnes vedl poražené Mavericks 21 body a sedmi doskoky, Dennis Smith Jr. 18 body a sedmi asistencemi.

Charlotte přestřílelo Atlantu 121:110, když Kemba Walker vysázel 29 bodů. Nicolas Batum a Michael Kidd-Gilchrist přispěli Hornets k vítězství 19 body, Dwight Howard 18 body, 15 doskoky a sedmi bloky. Kent Bazemore vedl Hawks 26 body, Taurean Prince se dostal na 21 bodů a Mike Muscala na 14 bodů.

Výsledky NBA

Charlotte - Atlanta 121:110

Cleveland - Indiana 115:108

Toronto - Utah 93:97

Chicago - LA Lakers 103:108

Phoenix - New York 85:107

Milwaukee - Brooklyn 116:91

New Orleans - Houston 115:113

Dallas - Portland 93:107

San Antonio - Philadelphia 78:97

Memphis - LA Clippers 100:109