Deblové duo Oheň a Led: Snad je potkáme zase za rok. A už vyhrajeme

I ona, která dokáže v tenisu pořádně zaútočit, to musela ocenit. „Hrají pořád agresivně. Jsou nepříjemné,“ pronesla Siniaková o dvojici, která mladé světové jedničky v boji o titul předčila 6:4, 7:5. Kristina Mladenovicova s Tímeou Babosovou tentokráte byly o kousek lepší.

Ale uznaly, kdo stál proti nim. Však Mladenovicová 22leté Češky při své děkovné řeči ocenila.

„Bylo to od ní moc hezké,“ přikývla Krejčíková. „My jsme měly velice slušnou sezonu a ony taky, dařilo se jim. Doufám, že se příští rok zase potkáme – a že už vyhrajeme my.“

Spojení „velice slušná sezona“ přesně nevystihuje to, co se českému duu povedlo. Vyhrály společně Roland Garros i Wimbledon, jako první Češky po 26 letech zakončí sezonu v roli deblových světových jedniček (naposledy to zvládla Helena Suková).

„Paříž byla zlomová,“ říká Siniaková. „I předtím jsme měly dobré zápasy, byly jsme třeba ve finále v Miami. Ale na Roland Garros jsme najednou zvládaly i duely, ve kterých jsme byly dole, kdy jsme nehrály dobře. Tím se to otočilo.“ A Krejčíková se jen usmála: „Pak se to hezky sešlo.“

Jejich hlavním cílem byla právě účast v Singapuru. K tomu ovšem přidaly hodně dlouhý výčet úspěchů.

„Plány jsme předčily o hodně. Určitě jsme nepočítaly, že skončíme jako jedničky. Nebo ty jsi s tím počítala?“ zeptá se Krejčíková a Siniaková upřímně odpovídá: „Ne. I dva grandslamové tituly byly něco extra. A je to samozřejmě skvělé.“

Znají se tak dlouho a tak dobře, že o sobě ví tenisově prakticky vše.

„S Bárou je super, že můžeme různě variovat. Dokáže udělat změnu rytmu, loby, čop – a krásně mi to připravit, abych mohla být rychlá na síti,“ líčí Siniaková. Pohled druhé strany? „Katka je velice rychlá, agresivní, běhavá a... Je jako oheň. Ohnivá na kurtu, hodně výbušná. Já jsem led. Já to uklidňuju.“

Do Singapuru se dostaly právě včas, akce zde totiž po pěti ročnících prožívá derniéru a Turnaj mistryň se přestěhuje do čínského Šen-čenu. Pokud spolu vydrží, duo „Oheň a Led“ by mohlo být mezi favoritkami i za rok.