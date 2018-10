Čekání na průlom trvá. Plíšková: Asi mám štěstí v lásce, a ne v tenisu

Vedla 6:0, 2:0 a 40:15 za svého podání. Cesta do boje o trofej Billie Jean Kingové se zdála být umetená podobně jako čisté singapurské ulice. Jenže pak Karolíně Plíškové začala docházet energie – a její americká sokyně Sloane Stephensová naopak ožila.

To ona je finalistkou Turnaje mistryň. Velký titul zase utekl.

I proto se Plíšková po zápase otočila na svého manžela Michala Hrdličku. „Říkala jsem mu, že asi nemám štěstí v tenisu, jenom v lásce,“ usmála se.

Po singapurské prohře nebyla zdrcená. Vážila si toho, že se sem vůbec na poslední chvíli kvalifikovala – a ještě prošla ze skupiny. Přesto je jí situace jasná.

„O grandslamu všichni pořád mluví, už jsem si na to zvykla,“ uvedla. „Nedělám si z toho hlavu. Myslím, že budu mít dobrý život i bez grandslamů. To, že se o něčem mluví, neznamená, že se to stane. Dělám pro to maximum. Buď to vyjde, nebo ne.“

Trofej z Turnaje mistryň by se řadila na podobnou úroveň. Loni ostatně třeba Caroline Wozniackou nakopla natolik, že pak za pár měsíců premiérově slavila i na Australian Open a „prolomila kletbu“ v 27 letech; Češce je o rok méně.

Plíšková v Singapuru loni podlehla v semifinále právě jí, letos Stephensové. V roce 2017 byla dva zápasy od triumfu na Roland Garros. Rok předtím ve finále US Open. „Každý z těch zápasů byl trošku jiný,“ srovnává.

A vrací se do minulosti svých velkých duelů: „Halepová byla v Paříži lepší než já, neměla jsem skoro příležitosti. V New Yorku tehdy šance byla, ale proti holkám, které vracejí a takhle bojují, je těžké pozabíjet to po celé tři sety. Psychicky jsem ale od té doby vyzrála. Dva roky zpátky jsem ještě nebyla připravená hrát finále, teď mám na téhle úrovni o hodně víc zkušenosti. Věřím, že pokud bych se tam zase dostala, tak už zareaguju líp.“

Turnaj mistryň je specifický tím, že jsou na něm jen elitní hráčky. Ve střetech nejlepších se rodívají překvapení: za rok 2016 uspěla Dominika Cibulková, loni si první „supertitul“ připsala Wozniacká, letošní finále Stephensová vs. Svitolinová také patří mezi méně očekávané.

Grandslamy jsou podle Plíškové jiná věc.

„Myslím, že občas je důležitý taky los. Každá máme soupeřky, které nemáme v lásce,“ líčí Plíšková. „Letos jsem na nich prohrála s Halepovou, Šarapovovou, Bertensovou a Serenou. Tři grandslamové vítězky, všechno kvalitní hráčky. Ale neříkám, že jen chci čekat na super los. Věřím, že šance budou.“

První může přijít v lednu 2019 v Melbourne; ta singapurská zůstala nevyužita.