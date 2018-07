Vypískán coby podvodník. Tour startuje a Froome musí čelit i hrozbám diváků

Pískot se ozval, když s jezdci Sky mířil po krátkém okruhu mezi hrazením k pódiu. Pískot zesílil, když zde říkal: „Bylo by neskutečné, kdybych vyhrál svoji pátou Tour. Dáme do toho vše.“

Na projevy nevole reagoval podobně jako téhož dne na nepříjemné otázky při tiskové konferenci: se stoickým obličejem. Pak přidal i krátký úsměv.

Jakým kontrastem bylo nadšené přijetí domácí hvězdy Romaina Bardeta, libujícího si: „Na chvíli jsem si připadal jako rocková hvězda.“

V sobotu odstartuje z regionu Vendée 105. ročník Tour. Poprvé od roku 2012 bez Čechů, zato s dlouhým seznamem kandidátů titulu i s kypícími emocemi po úterním očištění Frooma v salbutamolové kauze.

„Prožili jsem obtížných devět měsíců. Já sám, má rodina, celý můj tým,,“ tvrdí Brit. „Jsem extrémně vděčný, že mohu za celým případem udělat do písku tlustou čáru a soustředit se zase jen na závodění.“

Větu o „čáře v písku“ později ještě dvakrát zopakoval.

Jenže takhle snadno to nepůjde.

Ostře střežené hotely Sky

Na sociálních sítích se už šíří výzvy fanoušků: Když se ani UCI, ani WADA nepostaraly o férový rozsudek, vezměme spravedlnost u trati do vlastních rukou.

„Množství zloby směřující na Sky je masivní,“ všímá si také Jonathan Vaughters, majitel týmu EF Drapac. „Být členem týmu Sky, beru takové hrozby fyzickým útokem velmi vážně.“

Vážně je zjevně pojímají i organizátoři. Počet příslušníků bezpečnostních složek, dohlížejících na Tour, narostl kvůli stálým obavám z terorismu na 30 tisíc. Speciální ozbrojená patrola však má tentokrát 24 hodin střežit i hotely, v nichž se ubytuje tým Sky.

Tým Sky navíc požádal britské bezpečnostní experty, aby mu vypracovali studii, jaká další „ochranná“ opatření by byla vhodná.

Vaughters doporučuje organizátorům nainstalovat v koncovkách horských etap na kraji silnic mnohem delší bariéry než obvykle, byť si zároveň uvědomuje. „Nemůžete ohradit celých 200 kilometrů etapy.“

Dave Brailsford, šéf Sky, stále zdůrazňuje: „Nebyli jsme to my, kdo učinil rozhodnutí o Chrisově účasti. Ten verdikt vynesli po prostudování všech detailů zodpovědní lidé z UCI a WADA.“

Tým se snažil vylepšit si image zveřejněním Froomových dat z etap Gira či novými dresy, jimiž podpořil kampaň „Zachraňte oceány“ proti nadměrnému užívání plastů. Jenže zároveň partě Sky nepomáhá skutečnost, že utajeny zůstaly důvody vedoucí k Froomovu očištění.

„Jsou to velmi technická data, není snadné jim porozumět,“ říká Froome s dovětkem: „Jsem tu, protože jsem si jist, že jsem se ničím neprovinil.“

PŘED PREZENTACÍ. Chris Froome opouští týmový autobus.

Jeho někdejší týmový kolega Richie Porte, lídr týmu BMC, podotýká: „Ta zveřejněná data z Gira považuji za fake news. Je to jen snaha Sky získat si více diváky,“ říká Richie Porte z týmu BMC.

Nairo Quintana z Movistaru pro změnu k pískotu fanoušků na tým Sky dodává: „Občas sklízíte plody toho, co zasejete.“

Většina jezdců ovšem vyzývá: Koncentrujme se teď na sport!

„Vývoj Froomovy kauzy byl nešťastný. Ale nyní padl verdikt, který by měli všichni respektovat. Včetně jezdců a diváků,“ vyzývá Romain Bardet.

Ať neprohraje rukou šílence

Navzdory všem dohadům posledních dnů je dobře, že Froome stojí na startu. Jen si představte, že by jeho kauza zůstala nedořešena a společnost ASO by jej svévolně nepustila do závodu. Ať už by vyhrál kdokoliv, ozývalo by se vzápětí: Vyhrál by, i kdyby směl startovat Froome?

Takto se všichni mohou těšit na přímý souboj Froome versus zbytek světa. „Je to největší výzva mé kariéry,“ vyhlašuje obhájce titulu. Zdaleka nejen proto, že tolik fanoušků bude proti němu a že otázky na salbutamol zůstanou patrně na denním menu i při jeho kontaktu s médii.

S budoucí hvězdou? Sedmnáctá Grand Tour pro Chrise Frooma, první pro kolumbijského mladíka Bernala, jenž má být trumfem týmu Sky v letech příštích:

Zatímco dříve se Froome na Tour rozjížděl při týdenním závodě Dauphiné, tentokrát má v nohách 3 572 kilometrů velmi obtížného a soutěživého Gira.

Stárne, je mu už 33 let.

Stres z vleklého řešení salbutamolové kauzy jej zákonitě stíhal i při vysokohorském kempu na Tenerife, kde stále ještě musel debatovat s právníky. Skutečnost, že jistotu startu získal až pět dní před závodem, jeho psychice též neprospěla.

Narůstá kvalita soupeřů. Útok na titul bez okolků vyhlásili tým Movistar (Quintana, Landa, Valverde), Bardet z AG2R, Dumoulin ze Sunwebu, Nibali z Bahrain Merida i Porte z BMC.

Už loni se v prvních dvou týdnech Tour mnozí domnívali, že Froomova éra končí. Vyhrál tehdy s nejmenším náskokem od roku 2013.

„Je to čtvrtá Grand Tour v řadě, na které startuji,“ připomíná. „Vstupuji na neznámé teritorium. Ale hodně těžím ze zkušeností, které jsem nabral loni při přípravě na dvojboj Tour - Vuelta.“

Pokud bude mít v důležitých fázích etap defekt, mnozí soupeři na něj pravděpodobně nebudou brát gentlemanské ohledy.

VZPOMÍNKY NA PŘEDCHOZÍ TRIUMFY. Froome a žlutá, to byl tradiční pohled.

Jeho reputace poté byla poškozena a nad jeho triumfy se navždy usadil stín salbutamolu.

Nyní může být na trati poražen.

Ale pokud se tak stane, ať je to po férovém boji.

Tour je dost tvrdá a nebezpečná sama o sobě. Neměl by ji ještě ztížit nějaký šílenec z řad diváků v horách, který Chrise Frooma úmyslně srazí z kola.