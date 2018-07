Nesrovnalosti Froomovy kauzy. Celebritám měří jinak, říká právník

Najednou to šlo tak rychle.

Tři čtvrtě roku se čekalo na verdikt v salbutamolové kauze Chrise Frooma z loňské Vuelty a stále nic.

V neděli tudíž společnost ASO, majitel Tour, rezolutně sdělila: Froome je letos na našem závodě persona non grata, osoba nežádoucí.

A vida, ani ne 24 hodin poté Mezinárodní cyklistická unie (UCI) oznámila: Froome byl shledán nevinným.

Načež i od ASO dostává zelenou k boji o pátý titul.

„Bez komentáře,“ reaguje Miroslav Janout, mezinárodní rozhodčí UCI. „K tomu nemám slov, je to celé politika, je to špatně.“

Ta smršť událostí během 24 hodin byla vážně velmi podivná.

Pro připomenutí: v čele obou institucí stojí Francouzi, kteří dosud úzce spolupracovali: prezident UCI Lappartient, prezident ASO Amaury a ředitel Tour Prudhomme. Přesto se tentokrát na koordinaci akcí nedomluvili.

Nebo snad ano?

UCI odůvodňuje svůj verdikt tím, že se přiklonila k závěru Světové antidopingové agentury (WADA). Ta rozhodla, že v případě britského jezdce nejde o dopingový nález.

Své odůvodnění zaslala WADA funkcionářům UCI už ve čtvrtek. Ti pak do pondělního rána připravovali vlastní vyjádření o očištění Frooma. Že by o tom neřekli nikomu ze spřátelené společnosti ASO, jež mezitím Brita vylučovala?

Komentátor australského listu Herald Sun i někteří další experti nyní v celé akci ASO hledají pouhý PR trik, jak ještě více zpropagovat letošní závod.

Ředitel Tour Christian Prudhomme nicméně oponuje a nabízí jinou verzi: „Vzápětí poté, co začátkem června prezident UCI Lappartient oznámil, že kauza patrně nebude dořešena do Tour, jsme napsali Froomovi a týmu Sky dopis, že uplatníme článek 29 pravidel Tour a nepozveme jej. Dopis jsme tehdy nezveřejnili, abychom ještě více nepřilévali olej do ohně. Zpráva o něm pronikla na veřejnost právě až v neděli.“

Šťovíček: S osmnáctiletým mladíkem by se nikdo nemazal

Loni po 18. etapě Vuelty Froome ve svém vzorku moči dvojnásobně překročil povolenou koncentraci salbutamolu, léku proti astma. Později byla tato hodnota upravena na 1,4násobek přípustné dávky 1 600 mikrogramů za 24 hodin.

Spis, vztahující se k jeho případu, má 1 500 stran. Cyklista a jeho suita právníků, lékařů a vědců údajně vystavěli obhajobu na problémech s ledvinami, které měly ovlivnit přesnost testu na salbutamol.

UCI detaily neposkytla.

„Byla to patrně právní bitva slovíček a čísel a rozhodl ji zásah Froomových právníků, kteří cosi zpochybnili,“ soudí Jan Chlumský, český antidopingový expert. Tvrdí, že případ mohl být dle běžných zvyklostí vyřešen už do tří měsíců za pomoci dodatečných testů, simulujících cyklistovo zatížení v kritický den.

„Jde však o dlouhodobou nedůslednost UCI u těchto kauz,“ dodává Chlumský.

Ze strany UCI vedl vyšetřování Antonio Rigozzi. „Znám ho velmi dobře,“ říká Jan Šťovíček, přední světový odborník na sportovní právo. „Nikdy by nesouhlasil se stažením obvinění bez předchozího projednání a souhlasu WADA. Ale proč WADA Frooma očistila?“

Šťovíček i Chlumský jsou přesvědčeni, že se užívá dvojí metr.

„Kdyby to byl nějaký mladý 18letý sportovec z pelotonu, tak se s ním nikdo nemaže, už dávno nejezdí a má nejspíš čtyřletý trest,“ říká právník. „Poslední dobou se však množí případy, například i ve formuli 1, že pokud se vyskytne velké jméno jako Froome, najednou si i WADA řekne: Ajaj, to by byl problém rychle ho odsoudit - a vycouvá. Proto boj proti dopingu nefunguje.“

Řešení? Nulová tolerance

Podle Janouta a mnoha dalších měla být loni Froomovi navzdory jeho výjimce k léčbě astmatu okamžitě zastavena činnost až do vyřešení případu. „Zvlášť když mnozí cyklisté prezentují astma jen proto, aby mohli vylepšit dýchání. Měl přijít o titul z Vuelty a dostat roční zákaz startu, platný od okamžiku vynesení rozsudku,“ soudí Janout i s vědomím specifického postavení salbutamolu na listině WADA.

Právě v této pozici salbutamolu tkví podle Šťovíčka vážný problém.

„Předpisy jsou špatně napsané,“ domnívá se. „Salbutamol se ve sportu běžně zneužívá. Ovšem jeho užití je rizikem, když nechcete překročit povolenou hranici. Obtížně se stanovuje, kolik si ho vzít, abyste se do limitu vešli. Nikdy to přesně neodhadnete a může vám to ulítnout. Deset lékařů si bude myslet, že zůstanete v limitu, a přesto se seknou.“

Šťovíček vidí jediné řešení: zcela zakázat jakékoliv dávky salbutamolu. „Jen tak můžeme bojovat proti dopingu, pokud víme, že se zneužívá ve velkém jak v cyklistice, tak třeba v běhu na lyžích, vzpomeňte na případ Sundby. Rozhodně neplatí, že polovina cyklistů jsou astmatici, i když tak mají nahlášeno.“

Realitou je, že Froome nyní míří na Tour. Nejspíš tuší, že jej tam čeká peklo na trati i vedle ní.

„Právě jsem ve Francii byl,“ říká Šťovíček. „Nálada je tam hodně protifroomovská. Dost možná to dopadne tak, že na něj stejně jako v minulosti budou diváci při Tour házet pytlíky s močí a křičet: Dopé, dopé.“