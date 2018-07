Úžasné divadlo. Jak Thomas poslechl instinkt a Dumoulin jel i pro strýce

Francouzi se chlubí rádi, a tak když jedenácté dějství závodu vrcholilo, na twitterovém účtu závodu zablikalo: „Slibovali jsme vám nádhernou etapu a taková i byla.“

Na jejím konci bychom mohli parafrázovat oblíbené fotbalové rčení: „Tour je závodem s více než 170 jezdci, na jehož konci vždy vítězí tým Sky.“

Jenomže cyklista, který ujel všem favoritům, triumfoval při horském dojezdu v La Rosiere a celkově vede dokonce o 1:25 minuty, se nejmenuje Chris Froome, nýbrž Geraint Thomas.

Až druhý je nyní Froome.

Dominance týmu Sky. Vede Thomas, jistí ho Froome Zpravodajství z jedenácté etapy Tour de France

Když se ti dva za cílem potkají, poklepe Thomasovi po rameni a hned si každý jde svojí cestou.

Thomas, který nejen jemu ukázal záda pět kilometrů před cílem, později prohlásí: „Můj útok byl instinktivní. Improvizoval jsem.“

Což potvrdí rovněž sportovní ředitel Nicolas Portal: „Neplánovali jsme to.“

Dvaatřicetiletý Velšan exceloval, 200 metrů před cílem dostihl a předjel i posledního z uprchlíků Mikela Nieveho z Mitcheltonu-Scott.

„Je ostuda sebrat Mikelovi vítězství po jeho celodenním úsilí v úniku takový kousek před cílem, ale já si nemohl pomoci,“ zakření se. „A ten pocit při projetí cílem byl nádherný.“

Jakoby symbolicky, právě když jej dívky na pódiu oblékají do žlutého dresu, projede pod ním cílem se ztrátou 22 minut jeho dosavadní majitel Greg Van Avermaet z BMC.

Nedlouho poté si jde na to stejné pódium pro cenu, určenou největšímu bojovníkovi etapy, Alejandro Valverde. Trpká cena útěchy. Španěl ji přijme s netečnou tváří. Potom opustí pódium a odmítne hovořit s médii.

Jeho zklamání je obrovské. Tým Movistar patří mezi poražené dne.

Každopádně vlády na Tour de France se po belgickém klasikáři Van Avermaetovi definitivně ujali vrchaři. A učinili tak v disciplíně, jež je stále častěji užívaným experimentem na podnicích Grand Tour: horském sprintu.

Na pouhých 108 alpských kilometrech se čtyřmi vrcholy.

Vyvádění z komfortní zóny

„Čím kratší etapa, tím větší bitva,“ spokojeně říká Christian Prudhomme, šéf Tour. Pro Pyreneje naplánovali letos dokonce jen 65kilometrovou, kdy jezdci celých 43 kilometrů pojedou do kopce.

Neznamená to, že se Tour vydává cestou zkracování všeho. „Cyklistika musí zůstat vytrvalostním sportem s dlouhými etapami,“ ujišťuje technický ředitel závodu Thierry Gouvenou. „Ovšem čas od času se takovými experimenty pokusíme zamíchat pořadím a vyvést jezdce z komfortní zóny.“

Povedlo se to dokonale.

Po úterní konzervativní partii se hrál cyklistický „rapid šach“ s nečekanými tahy, s odlišnými, měnícími se a občas i překrývajícími plány jednotlivých týmů.

Jen si je připomeňme.

Tým Movistar, který se zatím mohl pyšnit pouze vítězstvím v anketě o nejhezčí dresy, začíná ve středu na této Tour konečně závodit.

Matador Valverde už 54 kilometrů před cílem při stoupání na Roseland uniká ze stále se zužujícího pelotonu.

„Náš plán dnes byl, že budeme útočit,“ vylíčí sportovní ředitel Eusebio Unzue. „Chtěli jsme ostatní dostat do potíží. Jen jsme doufali, že k Alejandrovi se připojí i někdo další z jiného týmu.“

Nestalo se. Valverde atakuje sám. Stahuje se k němu Marc Soler z úniku. „Pokusili jsme se otevřít závod. Kousek, který Alejandro provedl, způsobil spoustu bolesti v pelotonu,“ řekne Mikel Landa.

Když už se Španěl virtuálně obléká do žluté, sedmičlenná kohorta Sky sice nepanikaří, ovšem přinejmenším bije na poplach. Britská stáj rozjede na Roselandu ostré tempo, v jehož určování dočasně nachází spojence i v duu Bahrainu Merida ve složení Vincenzo Nibali - Marco Pelizzotti.

Při sjezdu z Roselandu toto společenství zaskočí Tom Dumoulin. Ano, právě tady útočí. A odjíždí jim.

„Byla to intuice. Okamžik náhlého rozhodnutí,“ řekne nizozemský cyklista.

K němu se pro změnu z úniku stahuje Soran Kraigh Andersen a navádí lídra Sunwebu zatáčkami, řítí se jako blázen, až na něj Dumoulin křikne: „Jeď rychle, ale neriskuj tolik.“

Dostihují Valverdeho. Dva silní muži, kteří už v minulosti vyhráli závod Grand Tour, společně míří na cílové 17kilometrové stoupání do La Rosiere. Sky se svým turbomotorem za nimi táhne skupinu favoritů.

Pojeď, no tak pojeď, pobízí Dumoulin rukou 39letého Španěla, ať mu vystřídá.

Ten však rezignovaně zakroutí hlavou. Už nemá kde brát. Propadá se zpět, dál a dál, až za skupinu Sky.

Tour de France 2018 Přehled etap

Dumoulin je sám. Nasadí strojové tempo, tak jako při svých záchranných pracích na obranu růžového dresu loni na Stelviu.

Nedám Sky nic zadarmo, ani vteřinu jim nedám zadarmo.

Pět kilometrů ještě zbývá, když ze skupiny favoritů za ním vyráží Geraint Thomas. Bez domluvy s Froomem!

Obhájce titulu po etapě vysvětlí: „Nemluvili jsme o tom s Geraintem, ale jeho útok dával smysl. Byla to správná věc. Nechal jsem ho odjet, protože jsem chtěl, aby úsilí na jeho stíhání vynaložili jiní.“

Rovněž Nicolas Portal náhlý Thomasův útok odkýve: „Dumoulin byl vepředu a neslábl. Nesměli jsme dát tolik prostoru někomu, kdo umí tak dobře časovku, která bude na programu v předposlední den Tour.“



Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 Jedna odpolední fotka z La Rosiere. Takhle se fandilo u cíle 11. etpy Tour. Úžasná etapa, fantastická atmosféra. Když se od hlasatele ozvalo "Geraint Thomas útočí", tak tenhle svah začal tleskat. https://t.co/8VG1oJi7Kj odpovědětretweetoblíbit

Další je na tahu útočník z povolání Dan Martin. Dokonce i Frooma překvapí jeho mimořádná akcelerace, s níž Ir z týmu Emirates opouští skupinku. Když se jej Froome jako jediný zachytí, je to i vzkaz ostatním: Stále mám dost sil, abych byl lídrem Sky.

Tolik roztrhaných ambicí

Šílená jízda alpským tobogánem naopak ničí naděje Jakoba Fuglsanga či Boba Jungelse a naprosto odrovná Rafala Majku i Baukeho Mollemu, kteří na pokraji sil nabírají více než desetiminutové manko.

Také Adam Yates z Mitcheltonu-Scott mele z posledního a odpadá, na posledních 10 kilometrech, už mimo povolenou zónu, žádá o pití.

„Je úplně dehydratovaný,“ všímá si jeho šéf Matt White.

Tolik velkých nadějí, jež se najednou proměnily v roztrhaný pár papíru, tolik škody v jediný den. „Naše ambice v celkové klasifikaci jsou pryč,“ píše na Twitteru Majkův tým Bora.

Ambice Romaina Bardeta, lídra AG2R, ještě nikoliv, po etapě si však Francouz vyčiní: „Měl jsem dobré nohy, ale neměl jsem dobrou strategii, nechal jsem příležitost proklouznout mezi prsty.“

12. etapa Tour Sledujte od 13 hodin online.

Když Martin a Froome poodjeli, zapínal si zrovna dres, vzbuzoval dojem, že si je snadno doskočí.

Jenže neudělal to.

„Zato Geraint s Froomem sehráli partii Sky perfektně,“ poví.

Bardet šlape dál s Nairem Quintanou a Vincenzem Nibalim. Už ani Landa s nimi není. „Byl to pro mě tvrdý den. Záda mě začala bolet od prvního stoupání a na posledním jsem nemohl chytnout rytmus,“ vysvětlí Bask.

Nebyl na tom zle sám.

„Ten bláznivý rytmus Sky na posledním stoupání mě dostal na chvíli do červených čísel,“ řekne i Nibali.

Je tu finále. Thomas dostihuje Dumoulina, chvíli šlape za ním, pak přeřadí, ujíždí, proletí i kolem uprchlíka Nieveho a u sochy bernardýna, čnící za cílem, zažívá zatím nejkrásnější chvíle kariéry.

Froome odskakuje Martinovi, dotáhne se na Dumoulina a nastupuje mu, ale ten se nedá a na cílové pásce ho zase předjíždí.

Pro lídra Sunwebu je to den mimořádných emocí.

Tady, v La Rosiere se jako malý kluk učil lyžovat.

„Strýc tu pronajal velký dům a my sem jezdili s celou rodinou. Letos na jaře strýc zemřel, dva týdny po mé tetě, otec tak ztratil ve dvou týdnech sestru i bratra. Dnes jsem chtěl závodit pro ně. Doufám, že byli pyšní. Bylo pro mne velmi emotivní, dojíždět právě tady.“

Na třetím místě celkové klasifikace, o 1:44 minuty za Thomasem a 19 sekund za Froomem, je nyní největší hrozbou pro Sky.

„Thomas dnes dokázal zacházet se svojí energií ke konci lépe,“ říká Dumoulin. „Ale já jsem spokojen. Vydal jsem ze sebe to nejlepší. Možná za to v zítřejší etapě zaplatím. Ale dnes jsem měl dobrý den.“

O kus dál dokazuje pohled na rváče Dana Martina, jak vyčerpávající tato horská honička v 33stupňovém parnu byla.

Ir stojí s hlavou skloněnou, opřený o řidítka, načež do sebe obrátil dvě lahve vody. Teprve poté dokáže mluvit: „V tom vedru to byl neskutečně drsný den. Každý se ocital na hraně. Šel jsem po příležitosti, když se naskytla. Chci útočit, kdykoliv to jde. Snad se z toho do zítřka vzpamatuju.“

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 Dvě minuty po etapě se opíral o řidítka a nebyl schopný promluvit. Pak řekl: "Když se objeví příležitost, tak po ní jdu a útočím." Dělal to včera, dělal to dnes, dělal to vítězně na bretaňské Zdi. A mezitím i padal. Ode mě má zatím Dan Martin cenu pro největšího rváče Tour https://t.co/SBxQzkrDTO odpovědětretweetoblíbit

Thomas: Chris je naší největší šancí

Geraint Thomas si na pódiu obléká jubilejní 90. žlutý dres, který tým Sky v historii Tour získal.

Britská stáj předvedla kolektivní dominanci, připomínající její nejzářivější kousky na Tour na Ax-3 Domaines 2013 a La Pierre Saint Martin 2015, kdy obsadili hlavní role Chris Froome a Richie Porte.

„Geraint je tu v životní formě,“ říká Froome. „Plně si dnešní vítězství zasloužil. Ocitli jsme se ve skvělé pozici. V lepší, než jsme před touto etapou očekávali.“

To ano, jistě, ale... Jsou nyní v týmu na titul dva.

A titul je jen jeden.

„Žádný souboj eg se nekoná. Komunikujeme s Chrisem dobře,“ ujistí Thomas. Hodinu po projetí cílem si na tiskovou konferenci přináší i velkou misku rýže a pustí se do ní.

Nemůže se divit, že hned první otázka zní: Jak je to po dnešku s lídrovstvím v týmu Sky?

V obměnách se k němu tato otázka neustále vrací.

Takže, aby (ne)bylo jasno, pokud shrneme vše, co v Thomasových odpovědích do televizních kamer i před dalšími novináři zaznělo, tak: „Chris je dál naším hlavním lídrem, naší nejlepší šancí. Vyhrál už šest Grand Tour, zatímco pro mě je bojovat o titul průnikem do neznámé země, je to něco mnohem víc než snažit se vyhrát etapu.“

Ale zároveň: „Rád bych chodil na pódium pro žlutý dres tak dlouho, jak to jen půjde. Nechci v žádné z etap zbytečně ztrácet čas. Budu brát závod den po dni a snažit se držet pozici.“

Pokud ta poslední slova mínil doslova, bude mít Dave Brailsford, vrchní boss týmu Sky, nejspíš pořádně zamotanou hlavu, jak v této partii táhnout dál.

S vidinou přetěžké etapy na Alpe d´Huez prozatím Froome vyhlašuje: „Naší strategií v ní bude obrana. Nemám na Alpe d’Huez dobré vzpomínky, minule jsem tam dost trpěl.“

Tábory Movistaru či AG2R musí uvažovat i hovořit úplně jinak.

„Zkusíme zaútočit znovu,“ říká Landa.

„Budu útočit,“ slibuje Bardet.

Nic jiného jim nezbývá.

V noci zuří nad La Rosiere, kde týmy přenocují, pravá letní bouřka.

Ti, kteří odešli z jedenácté etapy poraženi, chtějí věřit, že přináší do Tour čerstvý - a jiný - vzduch.