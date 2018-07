Thomas, nový žlutý muž: Chris je dál hlavní lídr. Já zkusím držet pozici

Záložní lídr Sky se stal v La Rosiere vítězem dne i novým majitelem žlutého trikotu. O čem všem hovořil?

O tom, kdo je nyní lídrem Sky: „Chris je dál našim hlavním lídrem, já záložním. Dnes jel i Chris skvěle. Jsme v půlce Tour, stále ji může vyhrát. A já? Nechci v žádné z etap zbytečně ztrácet čas. Budu brát závod den po dni a snažit se držet pozici.“

Jak se zrodil jeho útok: „Viděl jsem příležitost a řídil se instinktem. Improvizoval jsem.“

Proč nezůstal s Froomem: „Bylo rozumné dojet Dumoulina a nedopřát mu víc času. Když jsem pak ve vysílačce uslyšel, že se i Froomie vydal s Danem Martinem vpřed a že je na tom dobře, bylo všechno v nejlepším pořádku. Vezl jsem se za Dumoulinem a potom jsem se do toho opřel.“

O „last minute“ dostihnutí uprchlíka Mikela Nieveho: „Je to ostuda, že jsem sebral Mikelovi vítězství 200 metrů před cílem, když celý den tvrdě pracoval v úniku, ale nemohl jsem si pomoci.“

O pocitech v cíli: „Nádherné, nereálné. Druhým rokem na Tour oblékám v jejím průběhu žlutý dres, to je úžasné.“

O pocitech během dne: „Poté, co tak brzy zaútočil Valverde, to bylo pro nás tvrdé, ocitli jsme se pod tlakem. Zvlášť ve chvíli, kdy už měl 1:50 minuty k dobru. Ale kluci z týmu pracovali nesmírně usilovně, dynamika týmu fungovala skvěle. Někomu možná naše stíhací jízda připadala navenek jednoduchá, ale povím vám, bylo to drsné. Trenér Tim Kerrison s námi na vysokohorském kempu pracoval tvrdě každý den. Je krásné teď vidět, že se to vyplácí.“

Zda je nyní Tom Dumoulin největším soupeřem Sky: „Momentálně to tak vypadá. Jel výborně. Stejně jako Chris má v nohách Giro, ale ani na jednom to zatím není znát. Chris už nabral dost zkušeností se dvěma Grand Tour po sobě, Tom zatím ještě tolik ne, tak si počkejme, jak se mu povede dál. A kromě něj jsou tu samozřejmě stále Movistar, Nibali i další chlapci, které si musíme hlídat.“

Zda je možné, že nakonec přece jen obětuje své vítězné ambice ve prospěch Frooma: „Stát se to může. Záleží na situaci, na tom, jak se bude závod pro náš tým vyvíjet závod a jak pojedou ostatní kluci z týmu. Zatím beru Tour stejně jako letos v červnu závod Dauphiné. Tam jsem také myslel jen od jednoho dni ke druhému - a na konci jsem byl ve žlutém trikotu.“

O čtvrteční etapě do Alpe d’Huez: „Nechci teď myslet na zítřek. Dnes se přede mnou otevřela obrovská příležitost, já ji využil a teď si to náramně užívám.“