Satoranský a spol. otrávili Westbrooka. Harden má 60 bodů i triple-double

Washington zvládl vítězně i druhý zápas bez svého hlavního lídra Johna Walla, jenž musí na menší operaci s kolenem. Po Atlantě uspěl doma proti Oklahoma City 102:96.

Stejnému soupeři přitom na jeho palubovce před pěti dny tým z americké metropole podlehl 112:121 - ale tehdy mu dal Russell Westbrook 46 bodů, tentokrát nezvládl ani třetinu, když proměnil jenom pět ze svých 18 střel z pole. Ke 13 bodům zapsal 10 asistencí a šest doskoků, ale taky sedm ztrát.

Často mu byl poblíž Tomáš Satoranský. Ten podruhé za sebou nastoupil v základní sestavě Wizards a odehrál 30 a půl minuty. Střelecky se sice neprosazoval, když minul všechny čtyři střely a své čtyři body zapsal z trestných hodů, připojil však šest asistencí, pět doskoků, dva zisky a blok.

Svůj blok si Satoranský připsal proti Westbrookovi:

Na svém kontě má český reprezentant jen jednu ztrátu, a tak se znovu po pěti dnech posunul do čela celé NBA ve statistice poměr asistencí ke ztrátám, když předstihl i dosud vedoucího Shelvina Macka z Orlanda.

„Westbrooka nelze zastavit pokaždé, ale hlavní je snažit se zůstat před ním, protože nejhorší, co můžete udělat, je nechat se obejít a pustit ho ke koši. Takže jsme se snažili nechat ho střílet těžké střely a myslím, že jsme na něm jako tým odvedli skvělou práci,“ řekl po utkání Satoranský.

„Je to trochu jiné, když hrajete proti takové hvězdě. V obraně musíte být ještě soustředěnější. Byla to pro mě výzva a těším se na další. To mi pomáhá zlepšovat se,“ dodal.

Hvězdy Oklahoma City na palubovce Washingtonu:

Washingtonu se povedlo ukončit osmizápasovou vítěznou sérii Thunder a Satoranskému se za to dostalo pochvaly i od spoluhráčů. „Bylo hlavně na něm, aby to Westbrookovi ztížil,“ řekl Otto Porter Jr., který byl s 25 body nejlepším střelcem vítězů. Práci českého hráče v obraně označil za neskutečnou.

„Westbrook minul hodně střel, opravdu hodně i těch volnějších,“ uvedl Markieff Morris (v utkání 18 bodů).

Z třinácti Westbrookových neúspěšných pokusů spadají tři do posledních 30 sekund zápasu, kdy se rozhodovalo.

Vedle Portera a Morrise se o výhrou Wizards výrazně zasloužil i Bradley Beal s 21 body, devíti asistencemi a šesti doskoky.

Nejlepším střelcem Oklahoma City byl Paul George s 28 body, Carmelo Anthony se postaral o 19 bodů a Steven Adams nastřádal double-double 16 bodů a 12 doskoků.

James Harden prožil výjimečný večer, když Houston vedl 60 body, 11 asistencemi, 10 doskoky a čtyřmi zisky k domácí výhře nad Orlandem 114:107. Je to první triple-double v historii NBA se 60 nastřílenými body, dosavadní maximum vytvořil 57 body loni v březnu Russell Westbrook.

Harden odehrál takřka celý zápas, na ploše strávil 46 a půl minuty. Vytvořil si osobní střelecký rekord (dosud 56 bodů z loňského listopadu) i nové klubové maximum Rockets (dosud Calvin Murphy s 57 body z roku 1978). Jedná se o první šedesátibodový večer v této sezoně.

V poslední části Harden zapsal 18 bodů a každá jeho trefa byla potřeba, Magic se dlouho drželi, ještě do stavu 107:107. Pak však Harden zaznamenal šest bodů v řadě a rozhodl. Jubilea dovršil čtyřbodovou akcí (trojka s faulem).

Rekordní večer Jamese Hardena proti Orlandu:

„Jen jsem prostě dal všechno, co jsem měl,“ usmíval se Harden. „V klíčových momentech jsme je ubránili a pak sami v útoku trestali,“ dodal osmadvacetiletý rozehrávač. Z 30 střel z pole Harden proměnil 19, z toho pět trojek, minul jediný z 18 trestných hodů. „Takový individuální výkon jsem neviděl,“ řekl jeho spoluhráč Gerald Green.

„Je to dobrý pocit,“ uvedl Harden, aniž by v tu chvíli ještě věděl, že je prvním v historii s takovým triple-double. „Každý zápas se snažím odvádět maximum, ať už to znamená dávat body, doskakovat, přihrávat nebo sbírat v obraně zisky. Prostě udělám cokoliv a řekl bych, že dneska jsem to zvládl všechno najednou,“ prohlásil.

Houston postrádal dva zraněné členy základní sestavy, Trevora Arizu a Chrise Paula, navíc už po deseti minutách odstoupil Eric Gordon, jehož trápí záda. Clint Capela dodal 12 bodů a 13 doskoků, Green 11 bodů, Ryan Anderson 10 bodů.

V dresu Magic znepříjemňovali favoritům život hlavně Marreese Speights s Mariem Hezonjou, oba nastříleli 17 bodů, aniž by odehráli 25 minut. Jonathon Simmons a Shelvin Mack se postarali o 15 bodů, D. J. Augustin o 13 bodů.

Těžké porážky museli přijmout oba loňští finalisté. Mistrovské Golden State si v kompletní sestavě dojelo do Utahu pro debakl 99:129, když postupně prohrálo všechny čtyři čtvrtiny. Je to jeho nejtěžší porážka v sezoně. Jazz k výhře dotáhl Ricky Rubio s 23 body, 11 asistencemi a pěti doskoky. Na 20 bodech skončili Donovan Mitchell i Joe Ingles, Derrick Favors pomohl 18 body a 10 doskoky.

Warriors bylo málo 27 bodů Klaye Thompsona, Kevin Durant se dostal na 17 bodů, Stephen Curry a náhradní pivot JaVale McGee zapsali po 14 bodech.

Cleveland nedokázal porazit Detroit podruhé za tři dny a na jeho palubovce padl 114:125. Pistons přitom nastoupili už bez tria Tobias Harris, Avery Bradley a Boban Marjanovič, které mezitím poslali do LA Clippers a ještě bez hvězdné posily Blakea Griffina.

Velký zápas odehrál Stanley Johnson s 26 body (osobní rekord) a 10 doskoky, alespoň 19 bodů však nastříleli všichni členové základní pětky Pistons. Reggie Bullock se dostal na 22 bodů, Andre Drummond zapsal 21 bodů, 22 doskoků, sedm asistencí, tři zisky a tři bloky, Anthony Tolliver 20 bodů a Ish Smith 19 bodů plus sedm asistencí.

Drummond výtečným výkonem oslavil svou dodatečnou nominaci na Utkání hvězd, v sestavě týmu LeBrona Jamese nahradí právě washingtonského Walla.

Andre Drummond útočil proti Clevelandu na triple-double:

Kromě hořké porážky se Cavaliers musejí smiřovat se ztrátou Kevina Lovea. Pivot nominovaný na letošní Utkání hvězd NBA si po necelých pěti minutách hry zlomil kůstku v levé ruce a bude chybět šest až osm týdnů. A soutěž bude Jamesovi vybírat dalšího náhradníka, už třetího.

Právě LeBron James vedl Cavs s 21 body, sedmi asistencemi a šesti doskoky, Channing Frye se blýskl 20 body, Isaiah Thomas zvládl 19 bodů, Dwyane Wade 18 bodů a osm asistencí. Jedenáctému zaváhání z posledních 16 zápasů však nezabránili. Pistons ukončili osmizápasovou sérii porážek.

Kevin Love si v úvodu zápasu s Detroitem zlomil ruku:

Druhý tým Východní konference Toronto si poradilo s předním celkem Západní konference Minnesotou 109:104. DeMar DeRozan při této příležitosti nastřílel 23 bodů; ke 36. dvacetibodovému zápisu v tomto ročníku dospěl i přesto, že trefil jen třetinu z 18 pokusů ze hry.

Jonas Valančiunas ho doplnil 18 body a 11 doskoky, Kyle Lowry 15 body a devíti asistencemi a Serge Ibaka rovněž zapsal 15 bodů.

Jimmy Butler byl nejlepším střelcem poražených i celého utkání s 25 body, points for the Timberwolves. Na 15 bodů a osm doskoků se dostal Andrew Wiggins, na 14 bodů Jeff Teague s Gorguiem Diengem.

San Antonio uhájilo výhru nad Denverem 106:104, když LaMarcus Aldridge nasázel 30 bodů, Kyle Anderson a Pau Gasol dokázali nasázet po 18 bodech a Manu Ginóbili vypomohl 14 body.

Nuggets dal půlminutu před koncem šanci na obrat Jamal Murray, když se prosadil za tři, ale Will Barton minul svůj pokus, kterým by 1,5 sekundy před koncem skóre otočil. Došlo tím na nemilé deja vu - totožným způsobem prohrál Denver o den dříve s Bostonem.

Will Barton minul i proti San Antoniu:

Jamal Murray byl s 18 body hlavním střelcem poražených, Gary Harris zvládl 17 bodů s náhradník Emmanuel Mudiay se po delším čase připomenul 14 body. Nikola Jokič nastřádal 13 bodů, osm asistencí a sedm doskoků.

Portland využil oslabení LA Clippers způsobeného výměnou s Detroitem a vyhrál 104:96. Damian Lillard tomu napomohl 28 body, C. J. McCollum 16 body, Jusuf Nurkič nastřádal 14 bodů a 20 doskoků a Ed Davis 14 bodů a devět doskoků. Blazers vyhráli šestý z posledních sedmi zápasů.

Lou Williams vedl střeleckou tabulku poražených s 20 body, ovšem trefil jen pět z 26 pokusů a v utkání měl sérii 16 minel za sebou. Na 15 bodech se sešli Tyrone Wallace, Montrezl Harrell a Danilo Gallinari, vracející se po zranění do týmu. DeAndre Jordan k osmi bodům připojil 19 doskoků.

I čtvrté derby zvládli lépe NY Knicks, když tentokrát nad Brooklynem vyhráli 111:95. Kristaps Porzingis zapsal 28 bodů (šest trojek), Enes Kanter dominoval pod košem s 20 body a 20 doskoky, Tim Hardaway Jr. se dostal na 15 bodů a Michael Beasley na 12 bodů plus 13 doskoků.

Nets teď postrádají klíčového pivota Rondaeho Hollise-Jeffersona, který má problém s třísly. DeMarre Carroll nastřílel 13 bodů, Jarrett Allen, Allen Crabbe a Nik Stauskas po 12 bodech.

Kristaps Porzingis proti Brooklynu:

Sacramento vyhrálo v New Orleans 114:103, když využilo absence své bývalé hvězdy DeMarcuse Cousinse. Zach Randolph měl náhle pod košem prostor k 26 bodům a 12 doskokům, Kosta Koufos k 17 bodům a 17 doskokům. De’Aaron Fox s Garrettem Templem obstarali po 15 bodech, George Hill 14 bodů.

Pelicans nespasilo 23 bodů, 13 doskoků, šest bloků a pět asistencí z ruky Anthonyho Davise, Jrue Holiday ho doplnil 21 body a náhradník Ian Clark 20 body. Ani ve druhém zápase bez Cousinse, jemuž praskla achillovka, neuspěli.

Výsledky NBA

Washington - Oklahoma City 102:96 (domácí Satoranský 4 body, 6 asistencí a 5 doskoků)

New York - Brooklyn 111:95

Toronto - Minnesota 109:104

Detroit - Cleveland 125:114

LA Clippers - Portland 96:104

New Orleans - Sacramento 103:114

San Antonio - Denver 106:104

Utah - Golden State 129:99

Houston - Orlando 114:107