Boston uhájil nejtěsnější výhru, ale potvrdit to muselo až video

Po vlažnějším vstupu do utkání si hráči Bostonu vypracovali na palubovce Denveru nejvyšší náskok v osmé minutě druhé části, kdy vedli o 20 bodů. Po poločasové přestávce Nuggets vývoj otočili, ale výrazněji neodskočili, a tak se rozhodovalo v koncovce.

Jaylen Brown poslal hosty trojkou do tříbodového vedení 34 sekund před čtvrtým klaksonem. Jenže na druhé straně za pár sekund snížil po úspěšném nájezdu do koše Jamal Murray. Hlavní hvězda Celtics Kyrie Irving pak svůj pokus neproměnil, ale mrzet to příznivce Bostonu nemuselo, i když někteří pak trnuli.

Domácí Will Barton vystřelil z dálky takřka s klaksonem, jeho trojka sice do obroučky nemířila, ale míč tam dostal dopichem Torrey Craig. Jak ale potvrdilo video, až po vypršení základní hrací doby.

Poslední minuty zápasu Denver - Boston:

Kyrie Irving byl nejlepším střelcem vítězů s 27 body, pokračuje v efektivní střelbě, když proměnil 11 ze 17 pokusů. Jayson Tatum přidal 20 bodů a Marcus Morris se dostal na 14 bodů.

Nuggets táhl pivot Nikola Jokič s 24 body, 11 doskoky a pěti asistencemi. Trey Lyles zapsal 20 bodů a sedm doskoků, Will Barton obstaral 19 bodů, Mason Plumlee se před zraněním lýtka zasloužil o 16 bodů a osm doskoků, Gary Harris se dostal na 15 bodů a Jamal Murray na 14 bodů plus osm asistencí.

Griffin mění dres LA Clippers posílají svou největší hvězdu Blakea Griffina do Detroitu, získají za něj Averyho Bradleyho, Tobiase Harrise, Bobana Marjanoviče a dva výběry v draftu. Více o této výměně najdete zde.

Minnesota nečekaně neuspěla v Atlantě, padla 100:105, když nedokázala zastavit závěrečný nápor domácích. Ty vedl Kent Bazemore s 22 body. Dennis Schröder vítěze podpořil 18 body a 11 asistencemi. Hráčům Hawks v ukončení třízápasové série porážek nezabránilo ani 21 ztrát (sedm z nich spáchal Schröder).

Wolves nestačilo 24 bodů a sedm doskoků v podání Jimmyho Butlera. Andrew Wiggins zvládl 18 bodů, Taj Gibson 17 bodů a Karl-Anthony Towns 15 boů plus 13 doskoků, rozehrávač Jeff Teague však proti bývalému zaměstnavateli zaznamenal pouze dva body, doplnil je 10 asistencemi.

Po trenérské výměně, kdy Joe Prunty nahradil Jasona Kidda, vyhrálo Milwaukee také čtvrté utkání, když si na Philadelphii vyšláplo 107:95. Králem večera byl Janis Adetokunbo s 31 body, 18 doskoky a šesti asistencemi.

Na Adetokunbův hvězdný souboj s dalším mladíkem Joelem Embiidem nedošlo, tahoun Sixers do druhého zápasu během 24 hodin navzdory očekávání nenastoupil.

Janis Adetokunbo proti Milwaukee:

„Řekl bych, že teď víc bojujeme a věříme jeden druhému. Hlavně se snažíme mít ze hry radost a takhle to vypadá,“ komentoval zlepšení Adetokunbo.

„Vždycky, když dosáhnete na bilanci 4-0, můžete říct, že máte za sebou dobrý týden,“ usmíval se pivot John Henson. „Hrajeme celkem dobře, ale co si budeme povídat, porazili jsme týmy, které bychom porážet měli,“ dodal.

Bucks se v tabulce Východní konference vyhoupli před Washington na pátou pozici, ale přišli o Erica Bledsoa, jeho zranění by však nemělo být vážné.

K tomu by se mohl už brzy vrátit do sestavy po takřka roční rekonvalescenci Jabari Parker, bývalá dvojka draftu.

Bledsoea dokázal zastoupit Matthew Dellavedova, když všech 10 svých bodů zaznamenal ve čtvrté čtvrtině. Khris Middleton obstaral 19 bodů, sedm doskoků a šest asistencí.

Dario Šarič zastoupil Embiida 19 body, Ben Simmons se dostal na 16 bodů a Robert Covington s Richaunem Holmesem se zasloužili o 13 bodů. Celý tým Sixers trefil jen dvě trojky z 26 pokusů.

Miami se vypořádalo s Dallasem 95:88, ač po velkém závěrečném náporu Mavericks málem ztratilo osmnáctibodový náskok. Goran Dragič (13 bodů) však 25 sekund před koncem reagoval zvýšením na 93:88, čím zápas rozhodl. Jeho spoluhráč Hassan Whiteside byl s 25 body a 14 doskoky mužem večera, Josh Richardson obstaral 14 bodů (čtyři trojky).

Poražené vedli Harrison Barnes s 20 body, Wesley Matthews s 19 body a sedmi doskoky a nováček Dennis Smith Jr. se 14 body a 10 asistencemi.

Indiana přehrála Charlotte 105:96, když její tahoun Victor Oladipo nastřílel 25 bodů a mladý pivot Myles Turner dodal 22 bodů a Thaddeus Young 16 bodů. Všichni zakončovali s velkou úspěšností, celkem proměnili 27 střel z 38 pokusů. Darren Collison přidal 13 bodů a Domantas Sabonis 11 bodů plus 10 doskoků.

Myles Turner proti Charlotte:

Hornets táhlo trio Kemba Walker (23 bodů), Dwight Howard (22 bodů a 11 doskoků) a Nicolas Batum (22 bodů), žádný další dvouciferný střelec se však v jejich sestavě nenašel.

Memphis přestříel Phoenix 120:109 hlavně zásluhou Tyrekeho Evanse, autora 27 bodů. Wayne Selden sekundoval 17 body a šesti asistencemi, Marc Gasol 12 body a 10 doskoky a na 12 bodů se dostali také Dillon Brooks s Deyontou Davisem.

Suns nastoupili bez trojice hráčů z obvyklé základní pětky - Devina Bookera, Marqueseho Chrisse a Tysona Chandlera. Jejich nejlepším střelcem byl T. J. Warren s 24 body, obstaral i sedm doskoků. Josh Jackson se dostal na 20 bodů a osm doskoků. Greg Monroe má na kontě 14 bodů, Tyler Ulis 13 bodů, sedm asistencí a pět zisků.

Výsledky NBA

Indiana - Charlotte 105:96

Atlanta - Minnesota 105:100

Denver - Boston 110:111

Milwaukee - Philadelphia 107:95

Dallas - Miami 88:95

Memphis - Phoenix 120:109