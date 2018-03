Jen ne LeBrona! Satoranský se před play off děsí střetu se superhvězdou

„Větší podporu cítím i od fanoušků v hale. Ti nečekali, že budeme po zranění Johna Walla podávat takové výkony,“ tvrdí Satoranský, jemuž právě zranění hvězdného Američana nabídlo životní příležitost zazářit. A dvoumetrový rozehrávač ji využil.

Mistr přihrávky rekordmanem

Mimo jiné zlomil český střelecký rekord Jiřího Welsche, když 10. února nasázel proti Chicagu 25 bodů.

„Nečekal jsem, že bych to mohl dokázat,“ přiznává. Vždy totiž raději než na koš zaměřoval volné spoluhráče. Cit pro přesný pas má vskutku výjimečný.

Je to možná úsměvné, ale precizní zakončení Satoranský řádně piluje až v posledních letech. Na střeleckém umění dlouhodobě pracuje s rakouským odborníkem s českými kořeny Stefanem Weissenböckem, do Prahy za ním v létě dorazil i jeden z washingtonských koučů Ryan Richman.

Překonaný Welschův rekord není jediným důkazem, že se Satoranskému dřina vyplatila. Výrazně lépe než v minulé sezoně se mu daří tříbodové pokusy, ke špičce patří při střelách po přihrávce z prvního dotyku, bez následného driblingu (catch and shoot).

Největší ohlas však pochopitelně vyvolala zmíněná show proti Chicagu. „Na 99 procent mu to přeji, na jedno procento mě štve, že už nejsem rekordman,“ reagoval Welsch.

Satoranský na rekordní představení jen tak nezapomene. „A to ze dvou důvodů. Po rekordu přišel pád,“ připomíná, že po nevybíravém zákroku Bobbyho Portise tvrdě dopadl a utrpěl mírný otřes mozku.

„Překvapilo mě, že se mi vůbec neomluvil,“ mrzí šestadvacetiletého reprezentanta, nyní jediného českého zástupce v NBA, chování amerického protihráče.

Zeď jménem Wall?

Jinak je Satoranský dobře naladěný. Prožívá báječné časy, sám je označuje za nejlepší období za mořem, kam před dvěma lety odcházel jako hvězda Barcelony.

Kvůli kvalitní hře se dostal do podvědomí nejen fanoušků, ale i soupeřů. Připravují se speciálně na něj. „Je poznat, že si týmy na mě dávají pozor. Hrají na mě jiné obrany, snaží se mi zabránit, abych využíval své silnější stránky,“ popisuje.

Z jeho hlasu je cítit nadšení. Neskončí však hojné období ve chvíli, kdy se vrátí Wall, který po zranění kolena už trénuje? „Lékaři se snaží udělat vše, aby nastoupil ještě před play off. Je to na dobré cestě,“ ví Satoranský, že se návrat uznávaného borce přibližuje.

Wallův comeback nemusí pražského rodáka posadit mezi náhradníky. „Mohli bychom hrát vedle sebe a já bych hrál na křídle,“ usuzuje podle tréninků. Satoranský si myslí, že právě tuto variantu zvolí Washington v play off. To se blíží, do konce základní části zbývá tucet utkání.

Tomáš Satoranský (vlevo) a Otto Porter Jr. z Washingtonu sledují smečujícího LeBrona Jamese z Clevelandu.

„Jen ne LeBrona,“ vybírá soupeře pro první kolo Satoranský. „Má zase úžasnou sezonu a v play off ještě pozvedne svou hru,“ smeká před tahounem Clevelandu.

Basketbal by Satoranský chtěl hrát až do poloviny června. Právě tehdy vyvrcholí finále NBA. „Podle mě do něj postoupí ze Západní konference Golden State. A snad na ně budeme čekat my.“