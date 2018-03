Kouč stále neví, kdy se do sestavy Washingtonu vrátí hvězdný Wall

Při Wallově absenci dostává v zápasech více prostoru jediný český zástupce v soutěži Tomáš Satoranský a washingtonský tým se drží v čele Jihovýchodní divize.

Wallovi se na počátku roku vrátily potíže s levým kolenem. Washingtonský rozehrávač naposledy nastoupil 25. ledna, pak musel na operaci a přišel i o účast v Utkání hvězd. Média odhadovala, že jednička draftu z roku 2010 bude v sestavě Wizards chybět šest týdnů až dva měsíce.

„Myslím, že je na správné cestě. Trénuje zatím sám, střílí, dribluje a vypadá dobře,“ řekl Brooks před úterním zápasem proti Minnesotě. „Nevím, kolik zápasů stihne. Bylo by skvělé mít ho už zpátky, ale zoufalí z toho nejsme. Důležité je, aby byl na návrat do hry stoprocentně připravený,“ dodal.

Kouč nevyloučil, že by se Wall mohl zapojit do tréninku s mužstvem už v příštím týdnu. Wizards bez své největší hvězdy vyhráli 12 z 19 zápasů. „I bez něj si vedou velmi dobře. Takže až se John vrátí, bude to pro jejich tým velké plus,“ ocenil soupeře trenér Minnesoty Tom Thibodeau.

Základní část NBA skončí 11. dubna. Washington je ve Východní konferenci pátý a má velmi nadějné vyhlídky na postup do play off.