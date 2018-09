„Koučování“ od rozhodčího Berdycha pobavilo, nad Serenou kroutí hlavou

Podobně se marodící hvězda divila shovívavosti Alison Hughesové vůči častému prodlužování přestávek mezi výměnami v mužské bitvě o titul mezi Novakem Djokovičem a Juanem Martinem del Potrem.

A přátelské promlouvání do duše pacholka Nicka Kyrgiose v podání Mohameda Lahyaniho? To třiatřicetiletého veterána Berdycha spíš pobavilo: „Lahyaniho znám dlouho. Vím, jak je energický, jak zápasy prožívá, jak se do nich ponoří.“

V New Yorku švédský arbitr ve druhém setu sestoupil ze své rozhledny a jal se povzbuzovat otráveně působícího a prohrávajícího Australana: „Snažím se ti pomoct!“ Kyrgios se po motivačním proslovu sebral a otočil skóre partie s Pierrem-Huguesem Herbertem z Francie.

„Jasně, co udělal, bylo špatné,“ míní Berdych. „Ale dokážu ho pochopit. Nechtěl hned trestat Kyrgiose a poškodit obrázek tenisu. Pro mě je to úsměvná historka.“

Pořadatelé US Open rozhodčího za „koučování“ pokárali a následně jej posílali jen na utkání ve čtyřhře. Sdružení ATP mu za porušení principu nestrannosti udělilo distanc na turnaje v Pekingu a Šanghaji.

Švédský rozhodčí Mohamed Lahyani debatuje s Nickem Kyrgiosem (vlevo) a Pierre-Huguesem Herbertem před začátkem utkání.

Berdych, jenž se zotavuje z vleklých potíží se zády a kyčlí, teď sleduje tenis spíš nárazově. Spor Williamsová-Ramos mu však uniknout nemohl. Přísný Portugalec potrestal americkou modlu za nepovolené koučování, roztřískání rakety a urážku své maličkosti. Williamsová zuřila a nařkla jej ze sexismu.

„Až mě bude pískat ženská a dá mi varování, mám v tom taky hned vidět diskriminaci?“ ptá se český ranař. „Pravidla jsou daná. Ramos se jich držel. Serena asi měla zatmění, nezvládla emoce nebo... Já to radši nebudu říkat. Každopádně tahle aféra překročila hranice sportu.“

Štve ho též nedůslednost při dohledu na dodržování řádů. Na US Open jako na prvním grandslamu stopky měřily 25 vteřin pauzy mezi výměnami. „Viděl jsem chvíli a Djokovič z devatenácti případů osmnáctkrát tu dobu přetáhl. Rozhodčí nic. Tak proč tam ty hodiny jsou?“

Hughesová tvrdila, že přihlížela ke zvlášť hlučnému a neukázněnému publiku. Rozptyl v pravidlech a v jejich vynucování ovšem tenisu vůbec nesvědčí.