Za „koučování“ Kyrgiose trest pro rozhodčího. Poučí se, věří šéfové ATP

Kyrgios prohrával s Francouzem Pierrem-Huguesem Herbertem 4:6 a 0:3. V ten moment k třiadvacetiletému Australanovi slezl Lahyani.

„Snažím se ti pomoci,“ říkal mu sudí. „Takhle hrát nemůžeš, nevypadá to dobře.“

Kontroverzní tenista se ve výhni na Flushing Meadows zmátořil, nepříznivý vývoj otočil a slavil postup do třetího kola.

Never seen this before. Umpire had to get out of his chair and beg Nick Kyrgios to start trying in his match. pic.twitter.com/nk9k56yTrB