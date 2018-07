Mám nohy jak želé, úpěl finalista Wimbledonu. Tie-break, prosí tenisté

Páteční „nekonečné“ semifinále Wimbledonu mezi jihoafrickým tenistou Kevinem Andersonem a Američanem Johnem Isnerem mělo spoustu obdivovatelů, ale i odpůrců.

Názor samotných hráčů shrnul Isner při jedné z výměn stran v pátém setu, kdy se podíval s utrápeným výrazem na umpirovou sudí Mariji Čičakovou a poprosil: „Mohli bychom hrát tie-break, prosím?“ Odpověď samozřejmě znal. Utkání naprosto vyčerpaných tenistů tak po šesti hodinách a 34 minutách skončilo Andersonovou výhrou 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24.

Kdo čekal po dramatu na centrkurtu All England Clubu od vítěze výbuch nadšení, musel být zklamán. Viditelně unavený Jihoafričan neměl na slavení ani pomyšlení. „Doufám, že tohle bude pro grandslamy signál ke změně. Snad se s tím dá něco dělat, protože na konci už se fakt necítíte dobře,“ řekl Anderson po postupu do svého prvního wimbledonského finále.

Dvaatřicetiletý rodák z Johannesburgu navíc na londýnské trávě sehrál druhý dlouhý zápas za sebou. Ve čtvrtfinále překvapivě vyřadil obhájce titulu Rogera Federera po výsledku 13:11 v pátém setu a na kurtu tak ve dvou duelech strávil téměř 11 hodin. „Bolí mě nohy, jsou oteklé a jako želé. Myslím, že tie-break by byl vhodný i ze zdravotního hlediska. Protože být tak dlouho na hřišti může mít negativní dopad na zdraví hráčů,“ dodal.

„Osobně nevidím žádnou přidanou hodnotu oproti US Open, kde se tie-break v pátém setu hraje,“ přidal první jihoafrický finalista Wimbledonu po 97 letech. Podle něj na současné pravidlo doplatili také diváci, kteří si zaplatili za dvě semifinále. „A málem viděli jen jedno,“ řekl Anderson.

Druhé semifinále mezi Novakem Djokovičem a světovou jedničkou Rafaelem Nadalem ze Španělska začalo po maratonu se zpožděním a podle předpokladů se v pátek dohrát nestihlo. Duel byl kvůli bezpečnostním předpisům přerušen krátce po jedenácté hodině místního času za stavu 6:4, 3:6 a 7:6 pro srbského tenistu a dokončen bude v sobotu.

Anderson mezitím zahájil regeneraci, aby se dostal pro nedělní finále do co nejlepší kondice. „Má před sebou těžký úkol,“ poznamenal jeho páteční soupeř Isner, jenž o dlouhých duelech ví své. V roce 2010 sehrál v prvním kole Wimbledonu s Francouzem Nicolasem Mahutem nejdelší zápas historie, který vyhrál po jedenácti hodinách hry 70:68 v pátém setu. Po třídenním utkání pak vysoký Američan prohrál další zápas za hodinu a čtvrt.

„Nikdy jsem takhle dlouhý zápas nehrál, takže se musím dát na finále co nejlépe dohromady. Raději bych to zvládnul rychleji, když mě čeká utkání proti jednomu z nejlepších hráčů historie. Rozhodně to nebude jednoduché,“ podotkl Anderson, jenž loni na US Open ve svém prvním grandslamovém finále podlehl Nadalovi.

Stíny se prodlužovaly, nad londýnským centrkurtem zapadalo slunce, a stále se hrálo.

S regenerací Jihoafričan začal hned po zápase. „Okamžitě jsem šel do ledové lázně, potom jsem se protahoval. Ještě předtím jsem se najedl. Byla to docela výzva, protože v takové situaci fakt nemáte na jídlo ani pomyšlení, ale musíte se nějak donutit,“ popsal Anderson bezprostřední okamžiky po skončení nejdelšího wimbledonského semifinále v historii.

Jisté nicméně je, že překvapivý finalista bude mít na zotavení před nedělním bojem o titul více času než Nadal či Djokovič, kteří se minimálně na jeden set vrátí na centrkurt ve 14:00. „Když se na ně dívám, pohybují se jak gazely,“ poznamenal vyčerpaný Isner. „Ale pokud bude Kevin servírovat tak jako proti mně a mít tak vysokou úspěšnost podání, šanci mít určitě bude,“ povzbudil Američan svého přemožitele.