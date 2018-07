ONLINE: Ve Wimbledonu se hraje o finále, v akci i české deblistky

4 hodiny, 48 minut. Tak dlouho trvala pětisetová bitva ve čtvrtfinále Wimbledonu mezi Španělem Rafaelem Nadalem a Juan Martínem del Potrem z Argentiny.

Pátou sadu nakonec urval Nadal a po sedmi letech se dostal mezi nejlepší čtveřici v All England Clubu. „Byl to zápas plný emocí, ale také parádní show a reklama na tenis,“ komentoval mimořádně dlouhou partii Španěl.

V semifinálovém utkání se mu na centrkurtu postaví Novak Djokovič. Půjde o vzájemné střetnutí číslo 52 a srbský čahoun zatím vede 26:25. „Proti Novakovi je to vždycky velká výzva. Patří k nejkomplexnějším hráčům. Nebudu mít šanci na postup, když ze sebe nevymáčknu všechno,“ hledala recept světová jednička.

Djokovičovou vstupenkou do semifinále byla výhra ve čtyřech setech nad Japoncem Keiem Nišikorim. Pro Srba je to zadostiučinění po dvou nepovedených letech, které pokazily výměny koučů i zranění.

„Cítím, že se blížím úrovni tenisu, který jsem roky předváděl. Je ale těžké srovnávat s minulostí. Všechno a všichni se vyvíjí. Za to, jak hraju, si ovšem semifinále zasloužím. A ještě nechci končit,“ povídal trojnásobný vítěz londýsnkého grandslamu.

Isner hraje s Federerovým přemožitelem

Jihoafričan Kevin Anderson se ve středečním čtvrtfinále postaral o největší senzaci turnaje, když vyřadil favorizovaného Švýcara Rogera Federera. Světová dvojka přitom vedla o dva sety, jak ale sám Federer přiznal, do utkání nedal vše.



„Za celý zápas jsem ani jednou neměl pocit, že bych se rozjel na sto procent. Proto se cítím hrozně,“ byl zklamaný po soupeřově obratu Federer. „Byl to prostě takový ten zápas, kdy jen doufáte, že to nějak zvládnete.“



Anderson se o finále pere s Johnem Isnerem ze Spojených států, který ve středu vyzrál na Kanaďana Milose Raonice 7:6, 6:7, 4:6, 3:6.

Isner s Andersonem se doposud utkali 11krát, přičemž z osmi duelů odcházel jako vítěz Američan.

Krejčíková se Siniakovou útočí na další titul

Před měsícem spolu slavily deblový triumf ve finále Roland Garros, slibně našlápnuto mají i v Londýně. Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou přemohly ve čtvrtfinále Němku Mariaovou s Britkou Watsonovou a od dalšího grandslamového finále je dělí jediná výhra.

„Hodně nám pomohl titul z Paříže, narostlo nám sebevědomí. Něco z nás spadlo... Každý chce vyhrát grandslam a my jsme to - aspoň v deblu - dokázaly. Víme, že na to máme. I když se nedaří, bojujeme až do konce,“ hecovala Krejčíková před duelem s polsko-americkou dvojicí Rosolská - Spearsová.



Českou zástupkyni najdeme i ve druhém deblovém semifinále. Květa Peschkeová hraje po boku Američanky Nicole Melicharové proti kanadsko-čínskému duu Gabriela Dabrowská, Sü I-fan