Rumunský sen končí. Buzarnescuová na Roland Garros do čtvrtfinále neprošla

Buzărnescuová se po porážce 1:6, 4:6 loučí před čtvrtfinálovými branami, přesto má za sebou zatím nejpovedenější vystoupení na některém ze čtyř grandslamů.

Pavouky turnaje Ženy



Muži

Na turnajích velké čtyřky totiž nikdy dříve nevyhrála ani mač.

To na oranžové drti ve francouzské metropoli postupně skolila tři soupeřky, přičemž ve třetím kole udolala Svitolinovou, jednu z favoritek tenisového svátku poblíž Bouloňského lesíka.

„Po všech zraněních, která jsem měla, je tohle jako sen,“ rozplývala se.

Nedělní program Začátky v 11.00 Kurt Philippa Chatriera: Keysová (13-USA) - Buzarnescuová (31-Rum.), Thiem (7-Rak.) - Nišikori (19-Jap.), Kontaveitová (25-Est.) - Stephensová (10-USA), Djokovič (20-Srb.) - Verdasco (30-Šp.).

Kurt Suzanne Lenglenové: Chačanov (Rus.) - A. Zverev (2-Něm.), Strýcová (26-ČR) - Putincevová (Kaz.), Goffin (8-Bel.) - Cecchinato (It.), Kasatkinová (14-Rus.) - Wozniacká (2-Dán.).

Jenže další silná protivnice už byla nad její síly. Keysová rychle ovládla první set a do úspěšného konce dotáhla i napínavější druhou sadu.

Světová třináctka zažívá své nejúspěšnější Roland Garros v kariéře, dosud neztratila ani set! Přitom v Tennis Club de Paris nikdy dříve mezi nejlepších osm tenistek neprošla.

Buzărnescuová může být i přes prohru spokojená. Na antuce letos válela, mimo jiné na pražském turnaji J&T Banka Prague Open došla až do finále, kde ji zastavila Petra Kvitová.

Strýcovou čeká Kazaška

V pavouku dvouhry žen na Roland Garros zbývá jediná Češka.

Ta, co nikdy nedošla v městě nad Seinou tak daleko. A Barbora Strýcová chce na antukovém grandslamu ještě dál.

Vyhlášená bojovnice se touží probít z osmifinále mezi osm nejlepších. S Julií Putincevovou z Kazachstánu má hrát od 15.00 na kurtu Suzanne Lenglenové.

Dvaatřicetiletá Strýcová o devět let mladší Putincevovou, 98. hráčku žebříčku WTA, porazila bez ztráty jediné sady v obou vzájemných zápasech. Už před šesti lety zvítězila na antuce v italské Bielle a loni na trávě v britském Birminghamu.



„Nedá se to brát, že jsem favoritka, protože to je Putincevová. Bude to boj a já se na něj těším,“ řekla Strýcová, která se do grandslamového čtvrtfinále může dostat podruhé v kariéře. Poprvé se dočkala před čtyřmi lety na londýnské trávě ve Wimbledonu.

Oranžové kurty v Paříži pro ni byly dlouho zakleté. Na povrchu, kde se jí mělo dařit, sbírala spíše porážky než vítězství.

„Předtím jsem tu měla katastrofu. Je to super, že jsem v osmifinále. Jenom se chci soustředit jen na to, co bude příště. Žít přítomností, nekoukat moc dopředu. Ale cítím se skvěle,“ vyznala Strýcová v rozhovoru se zpravodajem iDNES.cz.