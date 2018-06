Potřetí do semifinále? Nejlepší by bylo jít ještě dál, přeje si Siniaková

České turnajové šestky všechny tři dosavadní zápasy vydřely ve třech setech. Naposledy zdolaly Nizozemku Kiki Bertensovou a Švédku Johannu Larssonovou 8:6 v tie-breaku rozhodující sady.

„Hrály jsem na slušné úrovni a díkybohu se v pravý čas ještě zlepšily,“ řekla Siniaková. „Už to bylo jistější než předešlé zápasy,“ dodala.

Zpravodajství z Roland Garros

Cestou z kurtu potkala v šatně Serenu i Venus, ale ještě nevěděla, jak jejich zápas dopadl, jestli se společně střetnou na kurtu.

„Je mi to úplně jedno, tak nebo tak to bude těžké,“ říkala si Siniaková a dodala: „Byl by to asi malinký bonus, něco navíc si s Williamskama zahrát, ale na kurtu bychom je chtěly porazit,“ řekla.

S Williamsovými se neutkají

Na pařížské antuce ale na zápas se sestrami Williamsovými, vítězkami čtyřhry z let 1999 a 2010, nedojde.

Siniaková s Krejčíkovou budou čelit třetím nasazeným Klepačové a Martínezové, které Američankám uštědřily ve třetí sadě „kanára“. „Jsou skvělé deblistky. Martínezová je nepříjemná, s míčem si hraje a bude to hrozně těžký,“ řekla Siniaková.

Siniaková se může na Roland Garros dostat potřetí v řadě do semifinále. „Když to zopakuju potřetí, nebudu se zlobit. Ale nejlepší by bylo to zopakovat a ještě konečně něco přidat, ale je to daleko,“ přemítá.

Siniaková si s Krejčíkovou zahrála semifinále v Paříži v roce 2016 a loni se do stejné fáze dostala s Lucií Hradeckou.