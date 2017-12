Přesně rok po útoku byla Kvitová na kurtu. Hřeje mě to u srdíčka, řekla

Narazily na sebe dvě velké hvězdy světového tenisu. Za Spartu dvojnásobná šampionka Wimbledonu Petra Kvitová, za Prostějov letošní světová jednička Karolína Plíšková. Už to dodalo extraligovému finále nebývalý šmrnc, pro poraženou Kvitovou měl ovšem zápas ještě jiný, mimořádný rozměr.

„Vzpomněla jsem si a během zápasu jsem to Jirkovi říkala na lavičce,“ popsala dialog s koučem Vaňkem. „A on mi povídá, že je pěkné si takhle zapinkat tenis; že je to lepší než ležet v nemocnici. Což jsem mu odsouhlasila,“ usmála se. „Je to hezké. Hřeje mě to u srdíčka.“

Přesně před rokem zažívala hororové chvíle. To, kdo ji 20. prosince 2016 vážně zranil nožem na její tenisově dominantní levé ruce, stále policie nezjistila. Kvitové vážně hrozil konec kariéry, ale s osudem se bila se stejnou vervou, s jakou umí na kurtech pokořit kteroukoli soupeřku.

A o dvanáct měsíců později je zpátky.

„Dostala jsem pár povzbudivých zpráv od lidí, kteří to se mnou prožívali celý rok, od té osudné chvíle,“ popsala na setkání s novináři. „Psal mi i doktor (Radek) Kebrle. I on už konečně může dýchat volněji,“ připomněla špičkového českého chirurga, který operací její ruky zásadně přispěl ke comebacku.

Petra Kvitová na setkání s novináři po propuštění z nemocnice.

Ten stihla rychleji, než čekali i největší optimisté. Absolvovala tři grandslamy včetně milovaného Wimbledonu. Nyní je - jaká úleva! - v plné přípravě.

Finišuje tím zběsilý rok plný smutku a bolesti, ale také naděje a hlavně šťastného konce. „Jako člověk jsem se trošku změnila,“ přiznává Kvitová. „Mám větší nadhled, spoustu věcí vnímám jinak. Jsem opravdu ráda, že ráno vstanu a můžu jít trénovat. Doufám, že mi to nějak pomůže i do tenisové kariéry.“

Ve středu ji potěšil duel proti Plíškové, byť padla ve třech setech. „Byl to dobrý zápas z obou stran. Ukázalo se tam pár věcí, na kterých se dá zapracovat,“ popisovala. „Ale obecně to bylo na plnou přípravu dobré.“

Tenisový život sviští kupředu. Kvitovou čeká krátké sváteční zastavení, Štědrý den plný zaslouženého odpočinku. Pak odletí na opačný konec planety, aby byla připravená na lednové Australian Open.

Touží uspět, snad ještě více než předtím. Ale po takovýchto dvanácti měsících má jasno, co si přát k Vánocům.

„Hlavně zdraví. Já jsem si zažila své a vím, jaké to je. K tomu štěstí, lásku - a pak všechno půjde ruku v ruce,“ říká Kvitová, které ruka naštěstí zase dovoluje věnovat se naplno tenisovému řemeslu. „Pro moji rodinu nebylo jednoduché tenhle rok prožít. Vánoce budou letos každopádně šťastnější.“

